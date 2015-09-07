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    • В Украине за договорные матчи можно будет провести в тюрьме до пяти лет

    В Украине за договорные матчи можно будет провести в тюрьме до пяти лет

    Из-за роста количества скандалов вокруг договорных матчей президент федерации футбола Украины Андрей Павелко вместе с депутатом Андреем Кожемякиным подали на рассмотрение в Верховную Раду законопроект «О предотвращении влияния на результаты официальных спортивных соревнований коррупционных правонарушений». Верховная Рада должна рассмотреть этот законопроект до конца текущего года.

    Предполагается, что штрафы за договорные матчи будут достигать 2,5 миллиона гривен (около 100 тысяч евро), а уголовная ответственность за подобные преступления будет предусматривать лишение свободы на срок от двух до пяти лет. Об этом в эфире программы «Профутбол» заявил Глава службы расследований Федерации футбола Украины Андрей Мадзяновский.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.09.2015 11:19
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    Комментарии (2)
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    VIPded
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    Суркис не допустит...)))
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    ologreds
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