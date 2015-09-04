Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Голландия – Исландия. Роббен получил травму

4 сентября 2015, 00:30

На 30-й минуте встречи между сборными Голландии и Исландии (0:1) в рамках отбора на Евро-2016 был заменен полузащитник хозяев Арьен Роббен. Замена была вызвана травмой.

Роббен почувствовал дискомфорт на 26-й минуте и временно покинул поле. Позже оказалось, что футболисту требуется замена. Врачи подозревают травму паха, и в матче с Турцией, который может стать решающим в борьбе за попадание на Евро-2016, полузащитник вряд ли сможет принять участие.

Роббен уже успел прокомментировать свою замену.

«Я был вполне готов к матчу, но в первом тайме почувствовал неприятные ощущения в паху и не смог продолжить игру», – говорит он.

Источник: Sports.ru
Весь мир Нидерланды Роббен Арьен
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Реакция ФИФА на скандал с любовницей Инфантино
10:17
1
В трансфере зенитовца Энрике во «Фламенго» поставлена точка
10:03
1
Предполагаемая любовница Инфантино получала деньги от УЕФА
09:47
7
«Матч ТВ» покажет 3 игры 3-го тура РПЛ
09:18
5
Новый клуб Заболотного, «Спартаку» отключили горячую воду, Сафонов может покинуть «ПСЖ» и другие новости
01:03
Араухо уходит из «Барсы» в топ-клуб АПЛ
00:41
1
Тренер «Спартака» рассказал о состоянии Жедсона
00:34
7
Известны эмоции Латышонка после ухода из «Зенита»
00:07
2
Известен главный кандидат «Спартака» на позицию вингера
Вчера, 23:45
9
Карседо описал Даку двумя словами
Вчера, 23:05
Все новости
Все новости
ФотоКлубы РПЛ преподнесли подарки Геничу
10:41
ВидеоСмолов «залетел к себе на район» в Саратове и поделился впечатлениями
10:23
Зобнин прокомментировал вероятный уход Барко из «Спартака»
09:39
1
Квеквескири подписал контракт с московским клубом
09:35
1
«Позор»: Кирьяков пристыдил свой бывший клуб
09:29
Паредес близок к возвращению в Европу спустя год
09:24
Араухо уходит из «Барсы» в топ-клуб АПЛ
00:41
1
Тренер «Спартака» рассказал о состоянии Жедсона
00:34
7
В «Спартаке» оценили шансы против «Краснодара»
00:22
4
Известны эмоции Латышонка после ухода из «Зенита»
00:07
2
Березовский определил главного фаворита сезона РПЛ
Вчера, 23:58
2
Известен главный кандидат «Спартака» на позицию вингера
Вчера, 23:45
9
Раскрыта главная задача ЦСКА на летнее окно
Вчера, 23:39
1
Бубнов задал конкретный вопрос Семаку
Вчера, 23:27
6
Карседо описал Даку двумя словами
Вчера, 23:05
ФотоЭкс-тренер «Спартака» Слишкович нашел новую работу
Вчера, 22:47
Зобнин ответил на вопрос о завершении карьеры
Вчера, 22:39
83-летний Непомнящий сообщил об интеллектуальной деградации
Вчера, 22:31
3
Фото«Спартак» описал одним словом первую тренировку Даку
Вчера, 22:15
7
«Реал» определился с дальнейшими шагами на фоне срыва трансфера Родри
Вчера, 21:56
3
Бубнов прокомментировал хейт фанатов «Спартака» в адрес Даку
Вчера, 21:33
ВидеоДаку провел первую тренировку в «Спартаке»
Вчера, 21:17
8
Зобнин отреагировал на хейт фанатов «Спартака» в адрес Даку
Вчера, 21:13
8
Судья РПЛ Танашев ездит на 13-летнем авто
Вчера, 20:58
5
На «Матч ТВ» оценили работу Черданцева на ЧМ-2026
Вчера, 20:44
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+