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    Голландия – Исландия. Роббен получил травму

    На 30-й минуте встречи между сборными Голландии и Исландии (0:1) в рамках отбора на Евро-2016 был заменен полузащитник хозяев Арьен Роббен. Замена была вызвана травмой.

    Роббен почувствовал дискомфорт на 26-й минуте и временно покинул поле. Позже оказалось, что футболисту требуется замена. Врачи подозревают травму паха, и в матче с Турцией, который может стать решающим в борьбе за попадание на Евро-2016, полузащитник вряд ли сможет принять участие.

    Роббен уже успел прокомментировать свою замену.

    «Я был вполне готов к матчу, но в первом тайме почувствовал неприятные ощущения в паху и не смог продолжить игру», – говорит он.

    Источник: Sports.ru

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    04.09.2015 00:30
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