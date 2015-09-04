Голландия – Исландия. Роббен получил травму

На 30-й минуте встречи между сборными Голландии и Исландии (0:1) в рамках отбора на Евро-2016 был заменен полузащитник хозяев Арьен Роббен. Замена была вызвана травмой.

Роббен почувствовал дискомфорт на 26-й минуте и временно покинул поле. Позже оказалось, что футболисту требуется замена. Врачи подозревают травму паха, и в матче с Турцией, который может стать решающим в борьбе за попадание на Евро-2016, полузащитник вряд ли сможет принять участие.

Роббен уже успел прокомментировать свою замену.

«Я был вполне готов к матчу, но в первом тайме почувствовал неприятные ощущения в паху и не смог продолжить игру», – говорит он.