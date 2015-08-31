«Астон Вилла» готова расстаться с Н’Зогбия

Главный тренер «Астон Виллы» Тим Шервуд подтвердил, что клуб рассматривает возможности продажи полузащитника Чарльза Н’Зогбия.

«Он не будет играть регулярно, поэтому, если появятся привлекательные предложения, мы сядем и обсудим их. Чарльз – отличный парень, он тренируется вместе со всеми, а если мне необходимо будет выпустить его на поле, я уверен, что он всегда будет готов. Я знаю, что могу на него полагаться», – сказал Шервуд.

Француза связывают с возвращением на родину. Также им интересуется клубы из ОАЭ.