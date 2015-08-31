Юран: «На данном этапе Акинфеев незаменим для сборной»

Сергей Юран поделился мнением о том, какой должна быть линия обороны у Бывший футболист сборной Россииподелился мнением о том, какой должна быть линия обороны у российской сборной в матче квалификации Евро-2016 против шведов.

– Давайте начнем с приятного для сборной. Акинфеев взял пенальти в концовке матча с “Кубанью”.

– Игорь в очередной раз продемонстрировал свой класс. На данном этапе он незаменим для нашей сборной! Опыт у него просто колоссальный!

– В центре обороны ЦСКА против “Кубани” с первых минут вышли Березуцкие. Слуцкий решил поберечь Игнашевича или именно на братьев он сделает ставку в игре с шведами?

– Однозначного ответа у меня нет. В любом случае, команда сыграла на ноль. Братья действовали нормально. Слуцкий будет выбирать между этим дуэтом и парой Василий Березуцкий – Игнашевич.

- В последнем туре Жирков заработал пенальти для “Динамо”, а Комбаров реализовал 11-метровый в составе “Спартака”. Кто, на ваш взгляд, должен сыграть на месте левого защитника?

– Моя версия – Комбаров. Дмитрий по объему работы превосходит Юрия. Да, “Спартак” уступил, но Комбаров и к атакам подключался, и сзади отрабатывал.

– Зато на стороне Жиркова опыт.

– Бесспорно. Но я его все же вижу больше в полузащите. В том же матче с “Уфой” он неплохо действовал в середине поля. Все мы прекрасно знаем, как Юрий может атаковать на левом фланге.