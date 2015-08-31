Гарсия: «Именно такую «Рому» я хотел бы видеть»

Главный тренер «Ромы» Руди Гарсия остался доволен игрой своей команды в матче второго тура Серии А против «Ювентуса». Напомним, что римляне победили со счетом 2:1.

«Именно такую «Рому» я хотел бы видеть. Каждый в команде, включая запасных, хотел победить, и это добавило нам силы. Мы показали великолепный футбол, один из лучших матчей за время моей работы в клубе.

Мы знали, что у нас есть великолепные игроки, хотя в защите я был ограничен в выборе. Не хотел выпускать Люка Диня, потому что он не играл с июня. Хотя он хорошо знает футбол, который я проповедую.

Я счастлив за своих игроков. При счете 2:0 мы могли сыграть лучше, и после первого гола мы забыли о прессинге. В целом же мы очень хорошо оказывали давление на «Ювентус», – сказал Гарсия.