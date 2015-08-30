Переход Виктора Вальдеса в «Бешикташ» – на грани срыва

Переход голкипера «Манчестер Юнайтед» Виктора Вальдеса в турецкий «Бешикташ» находится на грани срыва. Стамбульский клуб попытался изменить условия личного контракта с испанцем, которые были согласованы заранее в устной форме. После этого Вальдес отказался лететь в Турцию для прохождения медосмотра.

Напомним, Вальдес подписал контракт с «Манчестер Юнайтед» в начале 2015 года, но провел в составе команды всего два матча. Главный тренер «красных дьяволов» Луи ван Гаал не рассчитывает на испанца.