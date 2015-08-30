Мбенге был доставлен в больницу после матча «Урал» – «Терек»

Форвард «Терека» Аблайе Мбенге получил травму в матче с «Уралом», в связи с чем был вынужден покинуть поле, проведя на арене всего двенадцать минут игрового времени. Бригада скорой помощи, дежурившая на игре, оказала игроку первую медицинскую помощь. После окончания игры футболиста отвезли в одну из больниц Екатеринбурга. Диагноз врачей – частичное повреждение дельтоводной связки голеностопного сустава, микронадрыв камбаловидной мыщцы.

В субботу футболист улетел на родину в Сенегал и передвигается при помощи костылей. В расположение команды Мбенге прибудет 2 сентября и продолжит лечение под наблюдением клубных врачей. Планируется, что сенегалец возобновит тренировки на футбольном поле через 10-12 дней.

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