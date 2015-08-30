Видеотрансляция матча «Локомотив» – «Краснодар» – на «Бомбардире»

«Локомотив» и «Краснодар» узнали соперников по групповому этапу Лиги Европы, но сегодня мысли команд будут связаны с противостоянием в матче чемпионата. «Железнодорожники» могут воспользоваться вчерашней осечкой «Зенита» и в случае победы выйти на второе место в турнирной таблице, вплотную приблизившись к ЦСКА. Но на своем поле «Локо» в этом сезоне еще не побеждал, а «Краснодар» в гостях еще не проигрывал. «Быкам» есть за что извиняться перед своими болельщиками. После красивой выездной победы над «Зенитом» подопечные Кононова не сумели на своем поле забить скромной «Мордовии».

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Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Локомотив» – «Краснодар». Комментатор – Ковалев Андрей. Начало в 13:30!