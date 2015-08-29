Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Видеотрансляция матча «Динамо» - «Уфа» - на «Бомбардире»

    Седьмой тур Российской Премьер-Лиги вчера стартовал матчами «Урал» - «Терек» и «Ростов» - «Амкар», а первой игрой сегодняшнего дня станет «Динамо» - «Уфа».

    У читателей «Бомбардира.ру» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Динамо» - «Уфа». Комментатор – Ковалев Андрей. Начало в 14:00, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    29.08.2015 13:00
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11