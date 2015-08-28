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  • Газазев: «Непопадание на Евро станет катастрофой для российского футбола»

Газазев: «Непопадание на Евро станет катастрофой для российского футбола»

28 августа 2015, 10:59
4

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев поделился мнением о ситуации, в которую попала сборная накануне отборочных матчей к Евро-2016. Специалист считает, что команде по силам выиграть оставшиеся встречи и пробиться, как минимум, в стыковые матчи.

«Наша сборная предыдущими выступлениями загнала себя в непростую ситуацию, пропустив вперед в таблице Австрию и Швецию. Но, считаю, ничего для нее еще не потеряно. Чтобы попасть на чемпионат Европы напрямую или через стыковые игры, нам необходимо победить в четырех оставшихся матчах. Думаю, для нашей команды вполне реально обыграть сборные Швеции, Черногории, Молдавии и Лихтенштейна. Мне трудно представить, чтобы Россия не вышла из группы, ни один из соперников по которой не выступал на последнем чемпионате мира. Остаюсь при твердом мнении, что наша команда потенциально сильнее любой другой в этой группе. Надо только правильно выбрать состав на оставшиеся матчи.

В команду сейчас приглашены самые лучшие на сегодняшний день игроки из выступающих в чемпионате России, плюс Черышев из «Реала». Это касается и новичков, и тех, кого вернули после некоторой паузы. Например, динамовца Денисова, который на позиции опорного полузащитника – сильнейший в России. Оправдан и вызов уральца Ерохина, стабильно демонстрирующего хороший уровень игры с прошлого года. В линии атаки Смолов, Дзюба и Кокорин на стартовом отрезке чемпионата смотрятся предпочтительнее остальных. Этому составу по силам обыграть всех оставшихся соперников – и Швецию, и Черногорию, не говоря уже о Молдавии и Лихтенштейне. Если же не обыграем эти команды, зачем нам тогда вообще ехать на чемпионат Европы? Но попасть туда надо обязательно, сделав для этого все возможное. И как бы кто-то ни твердил, что, мол, ничего страшного, если и не попадем, считаю – это станет катастрофой для российского футбола!», – утверждает Газзаев.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 Россия Россия Газзаев Валерий
Комментарии (4)
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алекс88
1440750669
В стыки уж обязаны проходить,а там как карты лягут
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roman230582
1440754947
Ничего страшного наверно уже не будет, все равно там ловить нечего
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kara-mba
1440763909
Никакой катастрофы, как умеем так и играем.
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rifcenter вернулся
1440766609
Газазев - это кто?! :)
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