Стали известны возможные соперники «Спартака» в Юношеской лиге УЕФА

Стали известны возможные соперники московского «Спартака» в Юношеской лиге УЕФА по пути чемпионов. Напомним, чемпионом молодежного первенства прошлого сезона стало «Динамо», однако УЕФА дисквалифицировал клуб на еврокубковый сезон 2015/2016.

Участники пути чемпионов Юношеской лиги УЕФА:

«Вильяреал» (Испания), «Мидлсбро» (Англия), «Шальке» (Германия), «Торино» (Италия), «Реймс» (Франция), «Спартак» (Россия), «Аякс» (Голландия), «Андерлехт» (Бельгия), «Бешикташ» (Турция), «Серветт» (Швейцария), «Зальцбург» (Австрия), «Пршибрам» (Чехия), «Вииторул» (Румыния), АПОЭЛ (Кипр), «Мидтьюлланд» (Дания), «Легия» (Польша), «Минск» (Белоруссия), «Селтик» (Шотландия), «Эльфсборг» (Швеция), «Литекс» (Болгария), «Бранн» (Норвегия), «Рад» (Сербия), «Фельчут» (Венгрия), «Домжале» (Словения), «Сеница» (Словакия), «Зимбру» (Молдавия), «Раван» (Азербайджан), «Сабуртало» (Грузия), «Актобе» (Казахстан), «Железничар» (Босния и Герцеговина), ХИК (Финляндия), «Стьярнан» (Исландия).

Жеребьевка двух отборочных раундов пройдет 1 сентября в Ньоне. Посева не предусмотрено.

В каждом отборочном раунде команды проведут по два матча – дома и в гостях.

Восемь победителей второго отборочного раунда попадают в стыковые матчи и сыграют с восемью командами, которые займут вторые места на групповом этапе по пути Лиги чемпионов. На этой стадии запланирован один матч, который состоится на поле победителей второго отборочного раунда пути чемпионов.

Восемь победителей стыковых матчей попадают в плей-офф, куда также выйдут победители восьми групп по пути Лиги чемпионов.

Добавим, что в турнире также примут участие молодежные команды «Зенита» и ЦСКА.