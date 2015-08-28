Бенальо: «Хотим оплатить по счетам «МЮ» и ЦСКА»

Голкипер «Вольфсбурга» Диего Бенальо прокомментировал результаты жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов. Вратарь подчеркнул, что команда хочет отомстить ЦСКА и «Манчестер Юнайтед» за розыгрыш ЛЧ-2009/10, когда «Вольфсбург» также попал в одну группу с москвичами и манкунианцами, но не смог пробиться в плей-офф.

«В самом конце у «Вольфсбурга» оставалось два варианта, и я рад, что мы попали в группу B, потому что группа D, в которой играют «Ювентус», «Манчестер Сити» и «Севилья», кажется чуть сложнее. У нас интересная группа. Мы хотим отплатить по счетам «МЮ» и ЦСКА за наше первое участие в Лиге чемпионов», – сказал Бенальо.