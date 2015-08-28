Рыжиков: «Лига Европы – для нас отдушина. Главное, чтобы чемпионат не был задушиной»

Голкипер «Рубина» Сергей Рыжиков поздравил болельщиков с выходом своей команды в групповой раунд Лиги Европы-2015/16.

«Всех поздравляю с выходом в Лигу Европы – Казань, республику! Для нас это – отдушина. Теперь главное, чтобы чемпионат не был задушиной. Надо вытаскивать «Рубин» из этой сложной ситуации, в которую мы попали. Игра с «Мордовией» будет очень важная.

Нет определения, как мы попали в такую ситуацию. Как мы дома играем?! Столько пропускать! Не будем сбрасывать со счетов, что ушел столп обороны – Навас. Маурисио Лемосу пока тяжеловато, он молодой. Он адаптируется, сейчас двухнедельный сбор проведем, будет все нормально в сентябре-октябре», – уверен Рыжиков.