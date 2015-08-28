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  • Митрофанов: «Моутинью нам интересен, предложений по Витселю и Гараю не поступало»

Митрофанов: «Моутинью нам интересен, предложений по Витселю и Гараю не поступало»

28 августа 2015, 07:13
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Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов рассказал, что команде из Санкт-Петербурга интересен полузащитник «Монако» Жоао Моутинью. Митрофанов также подчеркнул, что несмотря на слухи, предложения по Акселю Витселю и Эсекьелю Гараю в клуб не проступали.

Тема Жоао Моутинью закрыта?

– С удовольствием встречусь здесь со своим товарищем Вадимом Васильевым (вице-президентом «Монако»). С одной стороны, Моутинью – важный для «Монако» игрок топ-уровня, который усилил бы любую команду. С другой, монегаски вылетели из Лиги чемпионов, хотя и заявили, что в связи с этим не собираются делать что-либо принципиальное с составом команды.
В то же время у нас есть известные ограничения, связанные с количеством иностранных игроков, которых разумно иметь в команде. Но Моутинью – это очень интересный игрок, и мы по поводу него обязательно пообщаемся.

Если все-таки сладится с Витселем и «Ювентусом»...

– (Прерывает.) Не сладится! Нет даже предложений. Нет предмета для разговора. Вон представитель «Ювентуса» – но что-то не подходит. Сегодня 27 августа. Это несерьезно. Ничего и не было – это факт, я его подтверждаю. Если люди серьезно хотят кого-то купить и осуществить большую сделку – а сумму от 20 миллионов считаю большой, – для этого нужно вести какие-то переговоры.Просто так ничего не произойдет. Отступные за Витселя – 100 миллионов евро. Я уже говорил, что за эту сумму, положенную на счет в банке, мы обязаны его отпустить.

Гарай правда так нужен Жозе Моуринью, как об этом писалось?

– Надо спросить у Моуринью. До «Зенита» доходила только подобного рода информация от ваших коллег – что они слышали, будто Гарай нужен главному тренеру «Челси».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Зенит Монако Челси Гарай Эсекьель Моутинью Жоао Витсель Аксель Моуринью Жозе
Комментарии (1)
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Тики-Так
1440742608
После зинида никому не нужны и даром.
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