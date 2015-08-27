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Кубок России. «Химки» разгромили «Тюмень» и другие результаты

27 августа 2015, 21:05

Подошли к концу три встречи 1/32 финала Кубка России. Нижегородская «Волга» в гостях обыграла липецкий «Металлург» (0:2), «Химки» дома разгромили «Тюмень» (3:0), а «Псков-747» уступил «Тосно» (0:1)

Кубок России. 1/32 финала.

Псков-747 (Псков) – Тосно (Тосно) 0:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Комков, 42.

Химки (Химки) – Тюмень (Тюмень) 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Маркосов, 8; 2:0 – Дворников, 32; 3:0 – Чернышов – 69.

Металлург (Липецк) – Волга (Нижний Новгород) 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Кухарчук, 21; 0:2 – Лукьянов, 65.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Кубок Россия
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