Кубок России. «Химки» разгромили «Тюмень» и другие результаты

Подошли к концу три встречи 1/32 финала Кубка России. Нижегородская «Волга» в гостях обыграла липецкий «Металлург» (0:2), «Химки» дома разгромили «Тюмень» (3:0), а «Псков-747» уступил «Тосно» (0:1)

Кубок России. 1/32 финала.

Псков-747 (Псков) – Тосно (Тосно) 0:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Комков, 42.

Химки (Химки) – Тюмень (Тюмень) 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Маркосов, 8; 2:0 – Дворников, 32; 3:0 – Чернышов – 69.

Металлург (Липецк) – Волга (Нижний Новгород) 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Кухарчук, 21; 0:2 – Лукьянов, 65.