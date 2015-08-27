Бердыев: «Хотим создать в Ростове топ-клуб»

Главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев на телеканале «Наш футбол» рассказал о желании создать в Ростове-на-Дону топ-клуб.

«В Казани мы тоже начинали с нуля. Хотя здесь, в Ростове, нельзя сказать, что всe с нуля. Небольшая инфраструктура всe равно есть. Надеюсь, с помощью руководства области сделаем топ-клуб. Есть общее понимание руководства о том, что надо создать в области более солидную инфраструктуру, нежели есть на сегодняшний день. Это самое главное в связи с чемпионатом мира, который будет проводиться в 2018 году. Надеемся, инвесторы помогут не только области, но и клубу. А умение и желание у нас есть», – сказал Бердыев.

