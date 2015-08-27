Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Бердыев: «Хотим создать в Ростове топ-клуб»

27 августа 2015, 09:42
7

Главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев на телеканале «Наш футбол» рассказал о желании создать в Ростове-на-Дону топ-клуб.

«В Казани мы тоже начинали с нуля. Хотя здесь, в Ростове, нельзя сказать, что всe с нуля. Небольшая инфраструктура всe равно есть. Надеюсь, с помощью руководства области сделаем топ-клуб. Есть общее понимание руководства о том, что надо создать в области более солидную инфраструктуру, нежели есть на сегодняшний день. Это самое главное в связи с чемпионатом мира, который будет проводиться в 2018 году. Надеемся, инвесторы помогут не только области, но и клубу. А умение и желание у нас есть», – сказал Бердыев.

Россия. Премьер-лига Ростов Бердыев Курбан
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Romeo SL
1440662976
будем только рады
Ответить
vgarakh
1440666677
Успехов Бикиевичу и Ростову!!!
Ответить
uk122
1440677712
Отлично! Удачи Ростову!
Ответить
Тот еще Бобер
1440679780
Как бы не критиковали Бердыева, он дает результат, умеет организовывать, а это качество особенно ценно в любой управленческой деятельности. Побольше бы нам людей не с горячим сердцем, а с холодной головой!
Ответить
Pirboy71
1440689727
Молодец!!!!!!!
Ответить
vovinho11
1440698160
верим
Ответить
Djamal67
1440743504
Удачи вам Господин бердыев
Ответить
Главные новости
Новый клуб Заболотного, «Спартаку» отключили горячую воду, Сафонов может покинуть «ПСЖ» и другие новости
01:03
Араухо уходит из «Барсы» в топ-клуб АПЛ
00:41
1
Тренер «Спартака» рассказал о состоянии Жедсона
00:34
6
Известен главный кандидат «Спартака» на позицию вингера
Вчера, 23:45
6
Карседо описал Даку двумя словами
Вчера, 23:05
ФотоЭкс-тренер «Спартака» Слишкович нашел новую работу
Вчера, 22:47
83-летний Непомнящий сообщил об интеллектуальной деградации
Вчера, 22:31
2
Фото«Спартак» описал одним словом первую тренировку Даку
Вчера, 22:15
6
«Реал» определился с дальнейшими шагами на фоне срыва трансфера Родри
Вчера, 21:56
3
ВидеоДаку провел первую тренировку в «Спартаке»
Вчера, 21:17
6
Все новости
Все новости
В «Спартаке» оценили шансы против «Краснодара»
00:22
3
Известны эмоции Латышонка после ухода из «Зенита»
00:07
2
Березовский определил главного фаворита сезона РПЛ
Вчера, 23:58
2
Раскрыта главная задача ЦСКА на летнее окно
Вчера, 23:39
Бубнов задал конкретный вопрос Семаку
Вчера, 23:27
4
ФотоЭкс-тренер «Спартака» Слишкович нашел новую работу
Вчера, 22:47
Зобнин ответил на вопрос о завершении карьеры
Вчера, 22:39
83-летний Непомнящий сообщил об интеллектуальной деградации
Вчера, 22:31
2
Фото«Спартак» описал одним словом первую тренировку Даку
Вчера, 22:15
6
Бубнов прокомментировал хейт фанатов «Спартака» в адрес Даку
Вчера, 21:33
ВидеоДаку провел первую тренировку в «Спартаке»
Вчера, 21:17
6
Зобнин отреагировал на хейт фанатов «Спартака» в адрес Даку
Вчера, 21:13
5
Судья РПЛ Танашев ездит на 13-летнем авто
Вчера, 20:58
5
83-летний Непомнящий работает без выходных: «Получаю удовольствие, никакой усталости»
Вчера, 20:24
Агент Мусаева похвалил игрока перед наступающим уходом из ЦСКА
Вчера, 20:20
5
Семак поделился мнением о паузах на водопой в РПЛ
Вчера, 20:16
2
Назван российский форвард, стоящий в разы больше 30 миллионов евро
Вчера, 19:55
16
В «Спартаке» высказались об отсутствии горячей воды в Грозном
Вчера, 19:44
9
Погребняк поставил крест на «Локомотиве» в этом сезоне
Вчера, 19:31
1
Семин объяснил, почему «Спартак» обязан выиграть РПЛ в этом сезоне
Вчера, 19:20
14
Стало известно, как игроки «Спартака» встретили Даку
Вчера, 19:07
8
Мостовой оценил возможный трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 18:53
Карседо ответил на вопрос об уходе Барко из «Спартака»
Вчера, 18:40
4
В «Родине» мечтают о подписании Серхио Рамоса
Вчера, 18:28
Жена Карпина раскрыла имя новорождeнного ребeнка
Вчера, 17:51
5
Федун назвал скандальным матч «Спартака» с «Ахматом»
Вчера, 17:47
1
Карседо высказался о возможных политических проблемах в «Спартаке» из-за Даку
Вчера, 17:30
5
Шварц одним словом описал Овечкина
Вчера, 17:23
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+