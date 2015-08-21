В ходе столкновения в центре Киева милиция задержала 13 фанатов

В ходе столкновений польских и украинских футбольных болельщиков в центре Киева милиция задержала 13 человек, один из них - несовершеннолетний. Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины.

«В результате столкновений в органы внутренних дел Киева доставлены 13 человек, один из них - несовершеннолетний. Сведения о совершении правонарушения внесены в единый реестр досудебных расследований, начато уголовное производство по статье 296 /хулиганство/ Уголовного кодекса Украины. У молодых людей изъяты маски, балаклавы и петарды», - сказано в сообщении.

Также в ведомстве отметили, что в милицию поступило три сообщения о повреждении транспортных средств.

По данным МВД, в медицинские учреждения обратились четыре человека, которые получили телесные повреждения во время событий в центральной части столицы. Среди них один работник милиции.



