Балахнин рассказал о рабочей встрече со Слуцким

Тренер сборной России Сергей Балахнин поделился деталями рабочей встречи с Леонидом Слуцким и рассказал какие матчи посетит в ближайшем туре.

«Это была обычная рабочая встреча. Я доложил Леониду Викторовичу о возможных кандидатах в сборную. Не хотел бы ничего сейчас конкретизировать. В ближайшем туре планирую посетить матчи: «Терек» – «Динамо», "Амкар" – «Спартак» и «Рубин» – «Зенит».

Информацию о том, кто из кандидатов уже произвел впечатление оставлю при себе. Мне дают задания, я их выполняю», - сказал Балахнин.

