Сольдадо – игрок «Вильярреала»

"Вильярреал" официально подтвердил переход нападающего "Тоттенхэма" Роберто Сольдадо.

Испанский и английский клубы согласовали все условия, и форвард вновь будет выступать на родине. Конкретные детали трансфера не разглашаются.

Напомним, что два года назад "Тоттенхэм" заплатил за Сольдадо 26 миллионов фунтов, но футболист провалился в АПЛ, забив всего семь голов за два сезона, шесть из которых пришлись на первый год.

Теперь "шпорам" предстоит найти нового нападающего. Английские СМИ в качестве кандидатов называют Саидо Бераино из "Вест Бромвича" и Чичарито.