Суркис: «По Мбокани предложений нет»

Президент «Динамо» Игорь Суркис расскаазал о последних трансферных слухах вокруг его команды. Он заверил, что не получал от «Норвича» предложений по форварду команды Дьемерси Мбокани.

«Норвич» готов выложить за него что-то около восьми миллионов евро? На самом деле никаких официальных предложений по Мбокани у меня нет. А насчет его участия в тренировочном процессе… Если станет уклоняться, будет подвернут штрафным санкциям - в полном соответствии с принятыми у нас правилами. Так что варианта у него сейчас ровно два - до мелочей выполнять условия контракта или уйти в другой клуб. Где, предполагаю, ему тоже не позволят вести себя неподобающим образом», - сказал Суркис.