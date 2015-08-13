Силкин: «Когда зашел разговор о Кокорине, я подумал о Кержакове».

Бывший тренер московского «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал перспективы клуба и возможный трансфер Александра Кокорина в «Зенит».

«Видно, что сезон для команды будет непростым. То, что из клуба уходят ведущие футболисты, не страшно. Когда уходят одни лидеры, появляются другие», - говорит Силкин.

«Говорят, Александра Кержакова могут включить в сделку с «Зенитом» по Александру Кокорину? Честно говоря, когда зашел разговор о Кокорине, я тоже подумал о Кержакове. Ведь команда для него не новая – он здесь играл, причeм достаточно неплохо. А о том, сможет ли он вновь на хорошем уровне заиграть в «Динамо», говорить рано. Надо дождаться самого перехода», - добавил бывший наставник «Динамо».