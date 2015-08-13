Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Силкин: «Когда зашел разговор о Кокорине, я подумал о Кержакове».

Силкин: «Когда зашел разговор о Кокорине, я подумал о Кержакове».

13 августа 2015, 21:46
4

Бывший тренер московского «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал перспективы клуба и возможный трансфер Александра Кокорина в «Зенит».

«Видно, что сезон для команды будет непростым. То, что из клуба уходят ведущие футболисты, не страшно. Когда уходят одни лидеры, появляются другие», - говорит Силкин.

«Говорят, Александра Кержакова могут включить в сделку с «Зенитом» по Александру Кокорину? Честно говоря, когда зашел разговор о Кокорине, я тоже подумал о Кержакове. Ведь команда для него не новая – он здесь играл, причeм достаточно неплохо. А о том, сможет ли он вновь на хорошем уровне заиграть в «Динамо», говорить рано. Надо дождаться самого перехода», - добавил бывший наставник «Динамо».

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Россия Динамо Кержаков Александр Кокорин Александр Силкин Сергей
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Мастер25-17
1439503661
Ага, и Сычева прихватите. Будут бороться за место в основе.
Ответить
cska-62
1439527226
Саше Кержакову нужна практика в премьер-лиге! Пока лучшего "наконечника" в сборной у нас нет! Увы и ах... Пусть играет хоть в "Динамо", хоть в "Мордовии"... А лучше всего - в "Ростове" или в "Урале", где превосходные тренеры.
Ответить
kara-mba
1439534550
Сегодняшний Кокорин нисколько не лучше Кержакова.
Ответить
alex-tut
1439572188
Одного уровня футболисты
Ответить
Главные новости
Новый клуб Заболотного, «Спартаку» отключили горячую воду, Сафонов может покинуть «ПСЖ» и другие новости
01:03
Араухо уходит из «Барсы» в топ-клуб АПЛ
00:41
1
Тренер «Спартака» рассказал о состоянии Жедсона
00:34
4
Известен главный кандидат «Спартака» на позицию вингера
Вчера, 23:45
6
Карседо описал Даку двумя словами
Вчера, 23:05
ФотоЭкс-тренер «Спартака» Слишкович нашел новую работу
Вчера, 22:47
83-летний Непомнящий сообщил об интеллектуальной деградации
Вчера, 22:31
2
Фото«Спартак» описал одним словом первую тренировку Даку
Вчера, 22:15
5
«Реал» определился с дальнейшими шагами на фоне срыва трансфера Родри
Вчера, 21:56
3
ВидеоДаку провел первую тренировку в «Спартаке»
Вчера, 21:17
6
Все новости
Все новости
В «Спартаке» оценили шансы против «Краснодара»
00:22
2
Известны эмоции Латышонка после ухода из «Зенита»
00:07
1
Березовский определил главного фаворита сезона РПЛ
Вчера, 23:58
2
Раскрыта главная задача ЦСКА на летнее окно
Вчера, 23:39
Бубнов задал конкретный вопрос Семаку
Вчера, 23:27
3
ФотоЭкс-тренер «Спартака» Слишкович нашел новую работу
Вчера, 22:47
Зобнин ответил на вопрос о завершении карьеры
Вчера, 22:39
83-летний Непомнящий сообщил об интеллектуальной деградации
Вчера, 22:31
2
Фото«Спартак» описал одним словом первую тренировку Даку
Вчера, 22:15
5
Бубнов прокомментировал хейт фанатов «Спартака» в адрес Даку
Вчера, 21:33
ВидеоДаку провел первую тренировку в «Спартаке»
Вчера, 21:17
6
Зобнин отреагировал на хейт фанатов «Спартака» в адрес Даку
Вчера, 21:13
5
Судья РПЛ Танашев ездит на 13-летнем авто
Вчера, 20:58
5
83-летний Непомнящий работает без выходных: «Получаю удовольствие, никакой усталости»
Вчера, 20:24
Агент Мусаева похвалил игрока перед наступающим уходом из ЦСКА
Вчера, 20:20
5
Семак поделился мнением о паузах на водопой в РПЛ
Вчера, 20:16
2
Назван российский форвард, стоящий в разы больше 30 миллионов евро
Вчера, 19:55
16
В «Спартаке» высказались об отсутствии горячей воды в Грозном
Вчера, 19:44
9
Погребняк поставил крест на «Локомотиве» в этом сезоне
Вчера, 19:31
1
Семин объяснил, почему «Спартак» обязан выиграть РПЛ в этом сезоне
Вчера, 19:20
14
Стало известно, как игроки «Спартака» встретили Даку
Вчера, 19:07
8
Мостовой оценил возможный трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 18:53
Карседо ответил на вопрос об уходе Барко из «Спартака»
Вчера, 18:40
4
В «Родине» мечтают о подписании Серхио Рамоса
Вчера, 18:28
Жена Карпина раскрыла имя новорождeнного ребeнка
Вчера, 17:51
5
Федун назвал скандальным матч «Спартака» с «Ахматом»
Вчера, 17:47
1
Карседо высказался о возможных политических проблемах в «Спартаке» из-за Даку
Вчера, 17:30
5
Шварц одним словом описал Овечкина
Вчера, 17:23
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+