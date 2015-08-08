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    АПЛ. «Лестер» не оставил шансов «Сандерленду» и другие результаты

    Первый тур АПЛ набирает обороты, и вслед за «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэмом» эстафету приняли и другие команды. «Лестер Сити», к удивлению многих, уверенно обыграл «Сандерленд» Дика Адвокаата, а «Эвертон» не сумел сломить сопротивление «Уотфорда».


    Лестер Сити - Сандерленд - 4:2 (3:0)
    Голы: 1:0 — Варди, 11; 2:0 — Махрез, 18; 3:0 — Махрез (с пенальти), 24; 3:1 — Дефо, 61; 4:1 — Олбрайтон, 66; 4:2 — Флетчер, 71.

    Эвертон (Ливерпуль) - Уотфорд - 2:2 (0:1)
    Голы: 0:1 — Лайюн, 14; 1:1 — Баркли, 76; 2:1 — Коне, 80; 2:2 — Игало, 83.

    Борнмут - Астон Вилла (Бирмингем) - 0:1 (0:0)
    Голы: 0:1 — Гестед, 72.
    Норвич Сити - Кристал Пэлас (Лондон) - 1:3 (0:1)
    Голы: 0:1 — Заа, 39; 0:2 — Делони, 50; 1:2 — Рэдмонд, 69; 1:3 — Кабай, 90.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.08.2015 18:54
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +26

      Аvi-8 8 августа 2015, 21:38

      Вот Вам, товарищ Ленс, и Сандерленд, болото АПЛ. Смысл было менять ЛЧ на выживание в Англии. Логики ноль...

      0
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 8 августа 2015, 19:47

      Лестер второй сезон удивлять намерен? ))

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      Рейтинг: +10

      kovalev-barin 8 августа 2015, 19:45

      Смотрел матч Борнмута и Астон Виллы. Картинка - ужас. Как будто смотришь не АПЛ, а матч середняков условного чемпионата Голландии

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