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    • АПЛ. «Лестер» не оставил шансов «Сандерленду» и другие результаты

    АПЛ. «Лестер» не оставил шансов «Сандерленду» и другие результаты

    Первый тур АПЛ набирает обороты, и вслед за «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэмом» эстафету приняли и другие команды. «Лестер Сити», к удивлению многих, уверенно обыграл «Сандерленд» Дика Адвокаата, а «Эвертон» не сумел сломить сопротивление «Уотфорда».


    Лестер Сити – Сандерленд – 4:2 (3:0)
    Голы: 1:0 — Варди, 11; 2:0 — Махрез, 18; 3:0 — Махрез (с пенальти), 24; 3:1 — Дефо, 61; 4:1 — Олбрайтон, 66; 4:2 — Флетчер, 71.

    Эвертон (Ливерпуль) – Уотфорд – 2:2 (0:1)
    Голы: 0:1 — Лайюн, 14; 1:1 — Баркли, 76; 2:1 — Коне, 80; 2:2 — Игало, 83.

    Борнмут – Астон Вилла (Бирмингем) – 0:1 (0:0)
    Голы: 0:1 — Гестед, 72.
    Норвич Сити – Кристал Пэлас (Лондон) – 1:3 (0:1)
    Голы: 0:1 — Заа, 39; 0:2 — Делони, 50; 1:2 — Рэдмонд, 69; 1:3 — Кабай, 90.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.08.2015 18:54
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    Комментарии (4)
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    kovalev-barin
    1439052358
    Смотрел матч Борнмута и Астон Виллы. Картинка - ужас. Как будто смотришь не АПЛ, а матч середняков условного чемпионата Голландии
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    VIPded
    1439052457
    Лестер второй сезон удивлять намерен? ))
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    Аvi-8
    1439059132
    Вот Вам, товарищ Ленс, и Сандерленд, болото АПЛ. Смысл было менять ЛЧ на выживание в Англии. Логики ноль...
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    ologreds
    1694997445
    numo438282
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