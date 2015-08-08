АПЛ. «Лестер» не оставил шансов «Сандерленду» и другие результаты

Первый тур АПЛ набирает обороты, и вслед за «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэмом» эстафету приняли и другие команды. «Лестер Сити», к удивлению многих, уверенно обыграл «Сандерленд» Дика Адвокаата, а «Эвертон» не сумел сломить сопротивление «Уотфорда».





Лестер Сити – Сандерленд – 4:2 (3:0)

Голы: 1:0 — Варди, 11; 2:0 — Махрез, 18; 3:0 — Махрез (с пенальти), 24; 3:1 — Дефо, 61; 4:1 — Олбрайтон, 66; 4:2 — Флетчер, 71.