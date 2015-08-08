АПЛ. «Лестер» не оставил шансов «Сандерленду» и другие результаты

Первый тур АПЛ набирает обороты, и вслед за «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэмом» эстафету приняли и другие команды. «Лестер Сити», к удивлению многих, уверенно обыграл «Сандерленд» Дика Адвокаата, а «Эвертон» не сумел сломить сопротивление «Уотфорда».
Лестер Сити – Сандерленд – 4:2 (3:0)
Лестер Сити – Сандерленд – 4:2 (3:0)
Голы: 1:0 — Варди, 11; 2:0 — Махрез, 18; 3:0 — Махрез (с пенальти), 24; 3:1 — Дефо, 61; 4:1 — Олбрайтон, 66; 4:2 — Флетчер, 71.
Эвертон (Ливерпуль) – Уотфорд – 2:2 (0:1)
Голы: 0:1 — Лайюн, 14; 1:1 — Баркли, 76; 2:1 — Коне, 80; 2:2 — Игало, 83.
Борнмут – Астон Вилла (Бирмингем) – 0:1 (0:0)
Голы: 0:1 — Гестед, 72.
Норвич Сити – Кристал Пэлас (Лондон) – 1:3 (0:1)
Голы: 0:1 — Заа, 39; 0:2 — Делони, 50; 1:2 — Рэдмонд, 69; 1:3 — Кабай, 90.