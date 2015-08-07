Виллаш-Боаш: «Этот лимит не дает нам ничего сделать на рынке»

лимит-отстой
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Андре Виллаш-Боаш вновь обратился к теме лимита на легионеров в РФПЛ.
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Андре Виллаш-Боаш вновь обратился к теме лимита на легионеров в РФПЛ.
лимит-отстой
потому что вы затупки тупые) своих центр форвардов ищите) страна большая) если сильно захотеть то много чего можно сделать) А тупые легионеры-дебилы, которые не чего не делаю и получают огромные бабки, тем самым затмевая наших, нам не нужны)
Бош готовится объяснять очередные успехи в ЛЧ.
Он уже заколебал ныть! Тому как укомплектован Зенит позавидует любая команда РФПЛ и не только! Со звёздами любой может выиграть чемпионат!Хотя кому-кому,а ему грех жаловаться! Скажи это Гончаренко,который в своё время гремел в Европе с БАТЭ! Ты для начала хотя быиз группы ЛЧ выйди...
Да хотя бы Баварию обыграл без звезд с одними белорусами в составе!
В финальном матче КУЕФА с Глазго в 2008 году в основном составе Зенита были такие легионеры как Крыжанац, Ширл и Фатих Текке, всего трое, плюс на "банке" Чонтофальски, Ким Дон Джин, Домингес и Риксен! По сравнению с нынешними легионерами Зенита, это просто смешно, и никто тогда не ныл! Потому что руководил командой профессионал, а не жалкий нытик. Тошнит от этой бабы.Он позорит ваше имя, каждый день.
Лично я не могу сопериживать и поддерживать 11 легионеров на поле, пускай будут наши кривоногие, отмечу есть у нас и много талантов, но я буду получать эмоции, чувствовать праздник на душе, потому что футбол по большому счету мы и смотрим, чтобы получить определенные удовольствие,так что 11 русских пацанов на поле это есть хорошо и хрен с ним, что с работничками будем играть на равных!!!
Вилашу глубоко плевать на российский футбол,он преследует свои цели,его волнует зенит и его работа,в ЧР у питерцев все хорошо,мало кто сможет с ними сравниться,и лимит не помешает им бороться за чемпионство(собственно они главные претенденты на него),но видимо поставлены серьезные задачи на ЛЧ,вот португалец и подстилает соломку.Но ведь для этого его и приглашали.для успеха в ЛЧ, а успешно выступить в ЧР с таким составом,какой у зенита есть может и не такой высокооплачиваемый тренер. Боится Андре за тепленькое местечко!!
А в чём смысл растить недофутболистов и смотреть как они ползают по полю и не могут даже пас отдать нормальный,не говоря уже чтобы его закатить в ворота....
Любезный, вы в курсе, сколько ежегодно выпускается футболистов?! Тут ровно два варианта, либо молодые люди показывают игру определенного уровня и интересны профессиональным клубам, либо нафиг с пляжа... Пусть идут работают, как обычные люди. Это логично, не правда ли?!
Потому что он не тянет на уровень Зенита. Пусть играет в аренде пока. Ровно так же было и с Каннуниковым. И с тем же Ионовым, который тоже не уровня Зенита. И с Астафьевым. Посмотри на Дзюбу, нОпремер. Я его еще с турниров им. Гранаткина помню. Человек лез из кожи и доказывал, что он достоин играть в топ-клубе. Теперь он в Зените. Никто не мешает Шейдаеву блеснуть в Рубине и через полгода оказаться в основе Зенита. Условие только одно - уровень игры. Уверяю тебя, если Шейдаев себя проявит - он будет играть в основе Зенита.