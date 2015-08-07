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    Виллаш-Боаш: «Этот лимит не дает нам ничего сделать на рынке»

    Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Андре Виллаш-Боаш вновь обратился к теме лимита на легионеров в РФПЛ.

    «Мы с этим лимитом не можем ничего сделать на рынке! Иностранные новички на позиции форварда нами не рассматриваются. Остается надеяться, что «Зенит» найдет какого-то ценного футболиста на российском рынке. В нынешней ситуации остаётся только ставить вопросы в другой плоскости: кто уйдет из «Зенита» следующим и куда движется российский футбол с точки зрения развития? У нас в составе собраны мастера топ-уровня, однако они не могут все выходить на поле одновременно. Как я говорил, лимит на легионеров несет в себе лишь вред для чемпионата России. Сильные игроки начинают покидать его, чего никто из нас не хотел бы», - заявил португалец.

    Источник: Чемпионат.ком

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    07.08.2015 11:30
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    Комментарии71
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      Рейтинг: +54

      Djazzz 8 августа 2015, 18:32

      лимит-отстой

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      Рейтинг: +9

      le1x 7 августа 2015, 15:01

      потому что вы затупки тупые) своих центр форвардов ищите) страна большая) если сильно захотеть то много чего можно сделать) А тупые легионеры-дебилы, которые не чего не делаю и получают огромные бабки, тем самым затмевая наших, нам не нужны)

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      Рейтинг: +56

      Figvam 7 августа 2015, 14:54

      Бош готовится объяснять очередные успехи в ЛЧ.

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      Рейтинг: +43

      Jeber 7 августа 2015, 14:49

      Высказывание своей точки зрения - не нытье, а способ привлечения внимания к проблеме.

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      Рейтинг: +548

      Leha-ha50 > Jeber 7 августа 2015, 18:02

      Так он весь сезон плакал, а по лимиту всплакнул в последнюю очередь.

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      Рейтинг: +3410

      mdu86 7 августа 2015, 14:13

      Он уже заколебал ныть! Тому как укомплектован Зенит позавидует любая команда РФПЛ и не только! Со звёздами любой может выиграть чемпионат!Хотя кому-кому,а ему грех жаловаться! Скажи это Гончаренко,который в своё время гремел в Европе с БАТЭ! Ты для начала хотя быиз группы ЛЧ выйди...

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      Рейтинг: +10

      ZENIT_Nikdesperado > mdu86 7 августа 2015, 14:19

      Гремел?) чем он гремел?)

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      Рейтинг: +3410

      mdu86 > ZENIT_Nikdesperado 7 августа 2015, 14:30

      Да хотя бы Баварию обыграл без звезд с одними белорусами в составе!

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      Рейтинг: +365

      n272nm > mdu86 7 августа 2015, 14:54

      Вообще-то, Боаш не о Зените говорит. Он говорит о вреде для чемпионата России, про Зенит, это он уже в частности.

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      Рейтинг: +301

      Konyshev_RW 7 августа 2015, 14:01

      В финальном матче КУЕФА с Глазго в 2008 году в основном составе Зенита были такие легионеры как Крыжанац, Ширл и Фатих Текке, всего трое, плюс на "банке" Чонтофальски, Ким Дон Джин, Домингес и Риксен! По сравнению с нынешними легионерами Зенита, это просто смешно, и никто тогда не ныл! Потому что руководил командой профессионал, а не жалкий нытик. Тошнит от этой бабы.Он позорит ваше имя, каждый день.

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      Рейтинг: +14

      Rotor1812 7 августа 2015, 13:56

      Лично я не могу сопериживать и поддерживать 11 легионеров на поле, пускай будут наши кривоногие, отмечу есть у нас и много талантов, но я буду получать эмоции, чувствовать праздник на душе, потому что футбол по большому счету мы и смотрим, чтобы получить определенные удовольствие,так что 11 русских пацанов на поле это есть хорошо и хрен с ним, что с работничками будем играть на равных!!!

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      Рейтинг: +19

      body > Rotor1812 7 августа 2015, 14:48

      Зато и кричалка - русские вперед , будет кстати...

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      Рейтинг: +826

      Grag 7 августа 2015, 13:54

      Вилашу глубоко плевать на российский футбол,он преследует свои цели,его волнует зенит и его работа,в ЧР у питерцев все хорошо,мало кто сможет с ними сравниться,и лимит не помешает им бороться за чемпионство(собственно они главные претенденты на него),но видимо поставлены серьезные задачи на ЛЧ,вот португалец и подстилает соломку.Но ведь для этого его и приглашали.для успеха в ЛЧ, а успешно выступить в ЧР с таким составом,какой у зенита есть может и не такой высокооплачиваемый тренер. Боится Андре за тепленькое местечко!!

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      Рейтинг: +966

      Харченко 7 августа 2015, 13:45

      Плохой танцор.

      0
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      Рейтинг: +35

      BDA81 7 августа 2015, 13:33

      А в чём смысл растить недофутболистов и смотреть как они ползают по полю и не могут даже пас отдать нормальный,не говоря уже чтобы его закатить в ворота....

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      Рейтинг: -7

      krisvan > BDA81 7 августа 2015, 13:34

      правильно, закрыть все школы и академии, молодец !

      -1
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      Рейтинг: +365

      n272nm > krisvan 7 августа 2015, 13:39

      Любезный, вы в курсе, сколько ежегодно выпускается футболистов?! Тут ровно два варианта, либо молодые люди показывают игру определенного уровня и интересны профессиональным клубам, либо нафиг с пляжа... Пусть идут работают, как обычные люди. Это логично, не правда ли?!

      2
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      Рейтинг: -7

      krisvan > n272nm 7 августа 2015, 13:46

      любезный, я ниже привел пример шейдаева, он разве не показывает результат? не показывает статистику? почему его отдают в аренду вместо того чтобы давать шанс?

      -1
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      Рейтинг: +365

      n272nm > krisvan 7 августа 2015, 13:50

      Потому что он не тянет на уровень Зенита. Пусть играет в аренде пока. Ровно так же было и с Каннуниковым. И с тем же Ионовым, который тоже не уровня Зенита. И с Астафьевым. Посмотри на Дзюбу, нОпремер. Я его еще с турниров им. Гранаткина помню. Человек лез из кожи и доказывал, что он достоин играть в топ-клубе. Теперь он в Зените. Никто не мешает Шейдаеву блеснуть в Рубине и через полгода оказаться в основе Зенита. Условие только одно - уровень игры. Уверяю тебя, если Шейдаев себя проявит - он будет играть в основе Зенита.

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