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    Ловчев: «Акинфеев перестал выручать»

    Футбольный эксперт Евгений Ловчев после ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между чешской «Спартой» и московским ЦСКА (2:3) поделился мнением об игре голкипера россиян Игоря Акинфеева.

    «Все-таки удар на ЧМ-2014 по Игорю, когда он неудачно отыграл групповой турнир, был очень силен. С того момента играть он стал не могу сказать, что неуверенно – правильно сказать, что Акинфеев не выручает. А тут еще и пустил второй гол – вратарь такого уровня обязан реагировать иначе. Допускаю, что пусть Акинфеев и говорит, что не следит за своими сериями, но под 30 матчей подряд, в которых он пропускает – это все равно тяжко, в мозгу свербит. И конечно, какого бы уровня вратарь ни был, надо давать эмоциональную разрядку. Игорю 29 лет, но играет-то он с 16-ти без перерывов, если только на травмы выбывал. Надо давать ротацию, потому что сейчас сразу и не вспомнить, есть ли в ЦСКА вообще второй вратарь», - заявил Ловчев.

    Источник: «Советский спорт»

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    06.08.2015 00:27
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +185

      kidd-75 6 августа 2015, 15:20

      Он выручал когда-то?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 6 августа 2015, 13:27

      Ловкач

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +26

      JevgeniN 6 августа 2015, 09:31

      Ребят, посмотрите оба гола а так же ВСЕ прострелы с левого фланга. Игроь занимал заведомо не верное место и вынужден был 2-5 шагов в лево делать. Вот она главная беда пропущенных им голов. Защита сб России но коментс!

      2
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      Рейтинг: +92

      Damon 6 августа 2015, 08:53

      Игорь стал вратарём сборной и типа лучший только бла одаря защите. Играй он в Тулу или Перми, никто бы о нём не говорил. Да и человек не особо, один гонор

      3
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    • ...
      Рейтинг: +8

      "-cska-" 6 августа 2015, 01:29

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Акинфеев самый лучший. И не надо наговаривать на него.

      -4
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    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 6 августа 2015, 01:14

      Пора отстранить от игр за сборную

      4
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    • ...
      Рейтинг: +28

      Real chempion 6 августа 2015, 01:13

      Да, видно было, что во 2-м голе мог выручить...

      3
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 6 августа 2015, 01:09

      Ему уже 29, быстро время летит

      1
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