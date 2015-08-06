Ловчев: «Акинфеев перестал выручать»

Он выручал когда-то?
Футбольный эксперт Евгений Ловчев после ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между чешской «Спартой» и московским ЦСКА (2:3) поделился мнением об игре голкипера россиян Игоря Акинфеева.
Футбольный эксперт Евгений Ловчев после ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между чешской «Спартой» и московским ЦСКА (2:3) поделился мнением об игре голкипера россиян Игоря Акинфеева.
Он выручал когда-то?
Ловкач
Ребят, посмотрите оба гола а так же ВСЕ прострелы с левого фланга. Игроь занимал заведомо не верное место и вынужден был 2-5 шагов в лево делать. Вот она главная беда пропущенных им голов. Защита сб России но коментс!
Игорь стал вратарём сборной и типа лучший только бла одаря защите. Играй он в Тулу или Перми, никто бы о нём не говорил. Да и человек не особо, один гонор
Пора отстранить от игр за сборную
Да, видно было, что во 2-м голе мог выручить...
Ему уже 29, быстро время летит