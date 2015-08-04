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    Новый главный тренер сборной России уже выбран

    Министр спорта России Виталий Мутко проинформировал, что имя нового главного тренера национальной команды назовут на этой неделе.


    «Мы определились. Я уже говорил, что на этой неделе будет объявление. Сегодня я делать этого не буду», – сообщил чиновник.
    Напомним ранее сообщалось, что главными кандидатами на lданный пост являются Леонид Слуцкий и Александр Бородюк.

    Источник: ТАСС

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    04.08.2015 16:49
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 5 августа 2015, 11:30

      Президенту РФ Путину В.В.
      Почти два месяца назад (14 июня 2015) сборная России проиграла австрийцам и судьба главного тренера Фабио Капелло была предрешена. До официального расторжения контракта с ним у наших футбольных властей была возможность назначить и.о. главного тренера сборной, чтобы началась серьёзная подготовка к матчу со шведами. Вместо этого почти два месяца наши футбольные власти занимались и занимаются по сей день публичной саморекламой и самолюбованием, играя в таинственность и своё всемогущество, хотя до официального матча со сборной Швеции остался ровно месяц! Так если 5 сентября 2015 года нашу сборную будет ждать очередной позор, кто в этом будет виноват? Новый тренер, которому время для подготовки искусственно сократили до минимума, или футбольные власти, место которым давно на свалке футбольной истории?

      1
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      Рейтинг: +13

      edu1972 5 августа 2015, 10:48

      А бороду кто такой, какие его заслуги?

      0
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      Рейтинг: +13

      edu1972 5 августа 2015, 10:47

      Бердыев или Черчесов будет, скорее второй

      0
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    • ...
      Рейтинг: +326

      SHMEL 5 августа 2015, 10:09

      Очень не хочу,чтобы этим человеком оказался Слуцкий, не по тому,что он плохой тренер,а потому,что это не на пользу ЦСКА.Пускай будет какой-нибудь сюрприз.

      0
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      Рейтинг: +12

      dast1313 4 августа 2015, 21:56

      Кбб надо ставить

      2
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      Рейтинг: -100

      серИт > dast1313 4 августа 2015, 23:02

      автобус сразу

      0
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      Рейтинг: +206

      allkeeper > dast1313 4 августа 2015, 23:03

      Не-не-не, оставь, пусть Ростовом рулит)

      0
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      Рейтинг: +35

      mep13 4 августа 2015, 21:19

      Пришло время Слуцкера.

      0
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 4 августа 2015, 20:52

      ктобы это мог быть????????

      0
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      Рейтинг: +14

      NikGP 4 августа 2015, 20:51

      Главное, чтобы это был наш отечественный тренер, а не очередной заграничный. В сборной России должен быть русский тренер. А хорошие тренеры у нас есть.

      1
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      Рейтинг: +185

      Bobus 4 августа 2015, 19:17

      Надо же так имя засекретить. Словно враги его могут украсть

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      Рейтинг: +13

      k1llerS_Pro 4 августа 2015, 19:11

      Полюбому Ленчик будет))

      1
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