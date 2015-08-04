Новый главный тренер сборной России уже выбран

Президенту РФ Путину В.В.
Почти два месяца назад (14 июня 2015) сборная России проиграла австрийцам и судьба главного тренера Фабио Капелло была предрешена. До официального расторжения контракта с ним у наших футбольных властей была возможность назначить и.о. главного тренера сборной, чтобы началась серьёзная подготовка к матчу со шведами. Вместо этого почти два месяца наши футбольные власти занимались и занимаются по сей день публичной саморекламой и самолюбованием, играя в таинственность и своё всемогущество, хотя до официального матча со сборной Швеции остался ровно месяц! Так если 5 сентября 2015 года нашу сборную будет ждать очередной позор, кто в этом будет виноват? Новый тренер, которому время для подготовки искусственно сократили до минимума, или футбольные власти, место которым давно на свалке футбольной истории?
Министр спорта России Виталий Мутко проинформировал, что имя нового главного тренера национальной команды назовут на этой неделе.
«Мы определились. Я уже говорил, что на этой неделе будет объявление. Сегодня я делать этого не буду», – сообщил чиновник.