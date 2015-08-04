Новый главный тренер сборной России уже выбран

Министр спорта России Виталий Мутко проинформировал, что имя нового главного тренера национальной команды назовут на этой неделе.



«Мы определились. Я уже говорил, что на этой неделе будет объявление. Сегодня я делать этого не буду», – сообщил чиновник.



Напомним ранее сообщалось, что главными кандидатами на lданный пост являются Леонид Слуцкий и Александр Бородюк.