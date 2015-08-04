Денисов:«Сайты благодаря Леоненко получают большой трафик»

Директор телеканов «Футбол 1/2» Александр Денисов прокомментировал ситуацию вокруг разногласий между экспертом каналов Виктором Леоненко и главным тренером «Динамо» Сергеем Ребровым. Накануне Сергей Ребров отказался давать комментарии каналам из-за высказываний Виктора Леоненко.

«Начну с того, что никакого конфликта у канала с Сергеем Ребровым никогда не было и нет. Возможно, это частный случай – Реброву не понравилось, что говорит Виктор Леоненко. Точно знаю, что Ребров и Леоненко сегодня созванивались и поговорили по душам. Если конфликт и был, то он исчерпан.

Если бы Виктор Леоненко не был интересным, его бы никто не цитировал, и он не сидел бы в студии «Большого футбола». Любое его интервью разбирают на цитаты. Сайтам это нужно, они всегда получают благодаря Леоненко большой трафик.

Телевидение – это жанр. Леоненко может не нравиться «Динамо», другой эксперт может не нравиться другому клубу. Но я ведь того и требую, чтобы разговор в студии не был «в одни ворота», чтобы была дискуссия, разные мнения. Футбол – это всегда дискуссия, у каждого свой взгляд на один и тот же матч. Я могу быть не согласен с мнением экспертов, они могут быть не согласны с моим.

Общался недавно с президентом «Динамо». Игорь Суркис говорит, что у него нет вопросов к программе и к телеканалу, что у нас объективная, взвешенная профессиональная оценка: когда киевский клуб играет плохо, мы критикуем, когда хорошо – говорит об этом», – приводит слова Денисова «Футбол 24»