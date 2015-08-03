Сальваторе Боккетти: «Не чувствовал доверия со стороны Якина, поэтому и ушел в «Милан»

Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти рассказал о причинах своего ухода из московской команды в аренду в «Милан». Игрок отметил, что не чувствовал доверия со стороны главного тренра команды Мурата Якина.

«Каким запомнился Мурат Якин? Как вам ответить... Я работал с ним только шесть месяцев. А что случилось потом, все знают.



Многие футболисты зимой покинули команду - Широков, Тино Коста, Дзюба, я. Если ведущие игроки уходят, то тренер как минимум не против. Ведь в обратном случае он бы сказал: “Вы мне нужны, не уезжайте”. И донес бы свою позицию до руководства. Однако этого не случилось. Я понял, что доверия со стороны Якина нет, и ушел.



«Милан» - Это великий клуб. Но понимаете, главное в этой истории то, что я не играл в «Спартаке». Если бы выходил постоянно на поле - не захотел бы никуда уходить. Каждый футболист желает быть нужным своей команде. А поскольку я не чувствовал в тот момент доверия тренера, то ответил согласием на предложение «Милана», - рассказал Боккетти в интервью «Спорт-Экспрессу»