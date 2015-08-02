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    Александр Криворучко о матче с ЦСКА: «Сегодня у нас была команда»

    Голкипер «Анжи» Александр Криворучко после игры с ЦСКА высказал мнение, что это был лучший матч махачкалинской команды в первых трех турах.


    «Как пропустили? По горячим следам тяжело разобрать эпизод. У ЦСКА Фернандес очень хорошо подключается к атакам. Наши защитники слишком сместились в середину, не успели перестроиться. Фернандес получил мяч, пробил. Думаю, мы просто не успели войти в игру. Сразу получили холодный душ. Считаю, после этого выглядели достойно. Во втором были единой командой, атаковали,могли забить.
    Сегодня у нас была команда, которая может добиваться результата, которая имеет дух, которая умеет биться. Думаю, мы всем это показали. С таким отношением мы – на правильном пути и добьемся тех результатов, которых от нас ждут наши болельщики»,- приводит слова Криворучко официальный сатй «Анжи».
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    Источник: ФК «Анжи»

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    02.08.2015 09:18
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +11

      batik7_real_madrid_ 2 августа 2015, 11:59

      Вратарь "Криворучко" , лучше бы Кержаков , тут хотя бы в фамили нет иронии.

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      Рейтинг: +32

      vitaliy777 2 августа 2015, 10:56

      Футбол это игра, а игру надо показывать здесь и сейчас и времени на расскачку никто не даст, особенно ЦСКА, думаю что тренер психологически не правильно подготовил команду...

      0
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      Рейтинг: +29

      rudik3077 2 августа 2015, 10:47

      анжи еще покажет!!!!!!

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      Рейтинг: +1369

      makkie 2 августа 2015, 10:21

      Фамилия для кипера говорящая)

      0
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      Рейтинг: +39

      Portugal_fan7 2 августа 2015, 09:59

      Анжи пока слабо стартует в РФПЛ , хотя пока рано делать выводы , а вот ЦСКА показал хороший старт в сезоне, но на обыгрывать Спарту и попадать в ЛЧ.

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