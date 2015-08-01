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    Лебеденко: «Не знаю, почему делаем подарки, вроде праздника у «Газпрома» и «Зенита» нету»

    Полузащитник «Терека» Игорь Лебеденко после неудачного первого тайма матча в Петербурге с «Зенитом» высказал недовольство действиями своей команды.
    «Не знаю, почему мы такие подарки делаем, вроде праздника ни у «Газпрома», ни у «Зенита» нету. Могли еще больше пропустить и 0:5 проигрывать. Во втором тайме должны собраться и начать играть нормально», – подвел итог Лебеденко.
    «Бомбардир» предлагает вашему вниманию видео- и текстовую трансляцию матча.

    «Бомбардир» дарит подарки!

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.08.2015 18:03
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +14

      DeR_Fan 1 августа 2015, 23:41

      Веселое интервью от Лебеденко

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 1 августа 2015, 21:33

      Щедрые ребята

      0
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      Рейтинг: +296

      Raulya 1 августа 2015, 19:27

      Лебедь скрыто подколол зенит и газпром))))

      0
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      Рейтинг: +82

      Витус Беринг 1 августа 2015, 19:25

      Бедняги. Намучались изрядно.

      0
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      Рейтинг: +28

      Valar Morghulis 1 августа 2015, 18:58

      Ну с победой зенид. Дело за конской гвардией. Надо приближать вылет терега и анши. Пора чистить РФПЛ

      -1
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      Рейтинг: +296

      Raulya > Valar Morghulis 1 августа 2015, 19:24

      Надо мир от таких как ты чистить а не рфпл от терека и анжи

      1
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      Рейтинг: +16

      NK-creative 1 августа 2015, 18:15

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Газпром - праздник каждый день! А не будете пропускать, отключим газ!

      -6
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      Рейтинг: +16

      almaster > NK-creative 1 августа 2015, 19:13

      Локо отменит электрички, ЦСКА пустит НАТО к нам... :)

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      Рейтинг: +16

      almaster > NK-creative 1 августа 2015, 19:14

      Локо отменит электрички, а ЦСКА пустит НАТО в Россию! :))

      0
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