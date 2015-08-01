Видеотрансляция матча ЦСКА - «Анжи» - на «Бомбардире»

ЦСКА и "Анжи" располагаются на противоположных полюсах турнирной таблицы с двумя победами и двумя поражениями соответственно. Их встреча в рамках 3-го тура Премьер-Лиги начнется в 19:30.



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Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча ЦСКА - "Анжи". Комментатор – Ковалев Андрей. Начало в 19:30, не пропустите!



