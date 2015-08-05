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Судьи
Главный судья:
Владимир Москалев (Воронеж)
Материалы

ЦСКА - Анжи

01.08.2015, Суббота, 19:30 мск Химки, стадион Арена-Химки Трансляция: Наш Футбол Россия. Премьер-лига, 3 тур ЦСКА - Анжи Молодежные команды: 0 - 0
Товарищеские матчи 2014

8 сентября, понедельник 12:00 ЦСКА 1:2 Анжи
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
22 тур
24 марта, понедельник 17:00 Анжи 0:3 ЦСКА
10 тур
25 сентября, среда 20:30 ЦСКА 0:0 Анжи
Россия. Кубок (2012/2013)
Финал
1 июня, суббота 13:30 ЦСКА 1:1
(4:3)п		 Анжи
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
18 тур
2 декабря, воскресенье 13:30 Анжи 2:0 ЦСКА
4 тур
12 августа, воскресенье 17:00 ЦСКА 1:0 Анжи
Россия. Премьер-лига (2011/2012), группа A
38 тур
7 апреля, суббота 18:30 ЦСКА 0:0 Анжи
32 тур
27 ноября, воскресенье 19:30 Анжи 2:1 ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
28 тур
23 октября, воскресенье 19:30 Анжи 3:5 ЦСКА
13 тур
14 июня, вторник 20:00 ЦСКА 3:0 Анжи
Россия. Премьер-Лига 2010
17 тур
15 августа, воскресенье 20:30 ЦСКА 4:0 Анжи
3 тур
26 марта, пятница 19:15 Анжи 1:2 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2002
21 тур
25 августа, воскресенье 00:00 ЦСКА 3:1 Анжи
10 тур
4 мая, суббота 00:00 Анжи 2:1 ЦСКА
Чемпионат России 2001
22 тур
18 августа, суббота 00:00 Анжи 0:0 ЦСКА
8 тур
6 мая, воскресенье 00:00 ЦСКА 1:0 Анжи
Чемпионат России 2000
25 тур
22 сентября, пятница 00:00 ЦСКА 4:0 Анжи
11 тур
8 июня, четверг 00:00 Анжи 4:1 ЦСКА
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ЦСКА 30 20 5 5 51:25 +26 65
2. Ростов 30 19 6 5 41:20 +21 63
3. Зенит 30 17 8 5 61:32 +29 59
4. Краснодар 30 16 8 6 54:25 +29 56
5. Спартак М 30 15 5 10 48:39 +9 50
6. Локомотив 30 14 8 8 43:33 +10 50
7. Ахмат 30 11 11 8 35:30 +5 44
8. Урал 30 10 9 11 39:46 -7 39
9. Крылья Советов 30 9 8 13 19:31 -12 35
10. Рубин 30 9 6 15 33:39 -6 33
11. Амкар-Пермь 30 7 10 13 22:33 -11 31
12. Уфа 30 6 9 15 25:44 -19 27
13. Анжи 30 6 8 16 28:50 -22 26
14. Кубань (ЛФЛ) 30 5 11 14 34:44 -10 26
15. Динамо М 30 5 10 15 25:47 -22 25
16. Мордовия 30 4 12 14 30:50 -20 24
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    Рейтинг: +6

    Alexandr92 2 августа 2015, 20:03

    Все ровно без нормального нападающего о чемпионстве можно только мечтать.

    -1
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    Рейтинг: -14

    pfc--cska > Alexandr92 12 августа 2016, 19:23

    мечтай

    0
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    Рейтинг: +8

    "-cska-" 1 августа 2015, 21:44

    ЦСКА Чемпион!!!

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    Рейтинг: +15

    BolelCSKA 1 августа 2015, 21:26

    Черте что несете, не хрена не зная.

    1
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    Рейтинг: +54

    Ангажемент 1 августа 2015, 21:17

    Очередная купленная победа

    -3
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    Рейтинг: +15

    nirvana44 > Ангажемент 1 августа 2015, 21:19

    аргументируйте,пожалуйста

    0
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    Рейтинг: +81

    zeni 1 августа 2015, 20:22

    Ща Гинер деньжат в перерыве занесет ..пенальти и ЦСКА ВЫИГРАЕТ, По другому никак!!

    -2
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    Рейтинг: +15

    nirvana44 1 августа 2015, 20:16

    Муська сегодня собирается попадать в ворота или так и будем мимо

    0
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    Рейтинг: +9

    joma130988 1 августа 2015, 19:54

    ЦСКА

    -1
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    Рейтинг: +29

    vla 1 августа 2015, 19:52

    Я хоть и за ЦСКА болею, но поведение болелов оче неподобающее.

    5
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    Рейтинг: -100

    серИт 1 августа 2015, 19:37

    е банутые болелы цска опять матюки

    0
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    Рейтинг: +11

    616 1 августа 2015, 17:52

    Первая ничья у Анжи !

    1
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