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    Симонян: «Мы должны жить мечтой и верой в успех»

    Исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза Никита Симонян накануне призвал всех верить в скорые успехи сборной России по футболу, пишет «Советский спорт».
    «Мы вместе с вами живем одной мечтой, чтоб футбол наш развивался, чтобы из ребят на футбольных площадках выросли большие мастера, чтобы они пополняли и клубы, и национальную сборную. Мы должны жить мечтой и верой, что мы попадем в финальную часть Евро-2016, и успешно выступим на ЧМ-2018. Давайте верить с наш футбол, ребят и национальную сборную!», – призвал функционер.

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    Источник: «Советский спорт»

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    01.08.2015 01:26
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    Комментарии (9)
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    kkomov
    1438381810
    клоун ты никитка!
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    gudvin69
    1438381924
    иди на пенсию , и мечтай армян-мясник
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    alexxxi
    1438386605
    Я знаю город будет я знаю саду цвесть когда в стране.........
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    Фиорито
    1438391638
    У нас нет ни одного сильного клуба, а успех приходит только когда какой-то клуб начинает показывать результат.
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    NK-creative
    1438399972
    Ну надеется и верить и так долгие, долгие годы. Так было, есть и скорей всего будет...
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    cergei1971
    1438409343
    Надо жить НАСТОЯЩИМ!!!!!!!Дядя.А не прошлым и будущим!!!!Сходите к психологу на прием
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    spartak never die
    1438416871
    Без Веры жить тяжело! Удачи Нашему Футболу!
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    ologreds
    1694997503
    numo437379
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