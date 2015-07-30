Текстовая трансляция матча «Краснодар» - «Слован» - на «Бомбардире»

ФК «Краснодар» в минувшем сезоне удивил футбольную Европу своей уверенной и результативной игрой в матчах Лиги Европы. Но сейчас к подопечным Кононова будет совсем другое отношение со стороны соперников. Однако проходить братиславский «Слован» краснодарцы просто обязаны. После неудачной игры со «Спартаком» «быки» наверняка по особому настроятся на матч еврокубка.



«Бомбардир» будет вести Андрей Ковалев. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию встречи «Краснодар» - «Слован». Комментатор –