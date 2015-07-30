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Текстовая трансляция матча «Краснодар» - «Слован» - на «Бомбардире»

30 июля 2015, 18:30
28

ФК «Краснодар» в минувшем сезоне удивил футбольную Европу своей уверенной и результативной игрой в матчах Лиги Европы. Но сейчас к подопечным Кононова будет совсем другое отношение со стороны соперников. Однако проходить братиславский «Слован» краснодарцы просто обязаны. После неудачной игры со «Спартаком» «быки» наверняка по особому настроятся на матч еврокубка.


«Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию встречи «Краснодар» - «Слован». Комментатор – Андрей Ковалев.
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Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы Лига Европы Краснодар Слован
Комментарии (28)
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qasi35
1438243216
Привет всем. Нашел классный сайт с договорняками, взял у них 6 матчей и 6 прошло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от "Globalkapper", буду благодарен. Сайт - Matchinside.com (Пробные матчи)
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aseke25
1438247557
Краснодар должен выиграть..
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Великий_конь
1438248566
да, прямо-таки удивил. еще бы написали, что вся европа, затая дыхание, следила за играми краснодара.
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СМЕРШiРУ
1438269913
ну поглядим как сегодня БЫКИ бычиться будут))
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mdu86
1438272509
Трудно сказать как сложится игра, у футболистов Краснодара нет ещё сыгранности. В любом случае удачи БЫКАМ!!!
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ULTRASteam
1438272639
Слован не тот уровень чтобы была какая-то интрига - вопрос только в количестве голов и качестве самой игры быков в начале сезона! Отсутствие Широкова явно сказывается - заменить его так и не смогли!
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Grelas
1438273421
У меня последний матч "быков" оставил двоякое впечатление. Надеюсь будет меньше мандража, мой прогноз 2- 1.
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Grelas
1438273507
Админы, а что с оцениванием комментариев?
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artem 81
1438274107
Что то сейчас Краснодар какой то не такой,Широкова чтоль нет?
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Sevastopol-www
1438332674
Удачи в ответном матче в Братиславе!
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