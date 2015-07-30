Краснодар - Слован

Ай молодцы!
|Группа C
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Краснодар
|6
|4
|1
|1
|9:4
|+5
|13
|2.
|Боруссия Д
|6
|3
|1
|2
|10:5
|+5
|10
|3.
|ПАОК
|6
|1
|4
|1
|3:3
|0
|7
|4.
|Габала
|6
|0
|2
|4
|2:12
|-10
|2
Ай молодцы!
Уверенно, теперь можно спокойно ехать в гости! Капитан лучший, очень важный гол забил!
Что тут, что у Рубина, комментаторы не дорабатывают За что хоть пеньку дали? Или так "за красивые глазки"? )))
Странберг руками машет, уже команды дает кому куда играть, видимо с характером парень!
Этот заднеприводный Павлюченко13 на каждой ветке срет свое тупое мнение. Во даун
Лучше бы Петрова выпустил, а не Странберга... Не понимаю, почему Сергея в Краснодаре совсем не рассматривают на позицию в полузащиту...
чуток не забили
57' Краснодар (Краснодар) - 2:0 Павел Мамаев (7),с пенальти
мамаев уверенно реализовал пенальти, разведя мяч и Муху по разным углам.
56' Не собираются словаки раскрываться, показывая, что их устроит минимальное поражение, но такая тактика довольна опасна.
55' Краснодар (Краснодар) - Павел Мамаев (7)
Мамаев окроло центральной линии поля прыгнул в ноги Котуле.
55' Проходит проникающая передача в штрафную Слована на ход Ари, который обыгрывает Муху, после чего голкипер сбивает бразильца. ПЕНАЛЬТИ!!!
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Так и не понятно: Ари заработал пеналь, потом две минуты поиграли и решили пробить пеналь? =)