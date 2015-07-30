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Судьи
Главный судья:
Халис Озкахья (Ялова)

Краснодар - Слован

30.07.2015, Четверг, 20:00 мск Краснодар, стадион Кубань Лига Европы, 3 раунд , первый матч Краснодар - Слован
Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
1. Краснодар 6 4 1 1 9:4 +5 13
2. Боруссия Д 6 3 1 2 10:5 +5 10
3. ПАОК 6 1 4 1 3:3 0 7
4. Габала 6 0 2 4 2:12 -10 2
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    Рейтинг: +16

    NORTHGARDEN.RU 31 июля 2015, 16:30

    Ай молодцы!

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    Рейтинг: +3410

    mdu86 30 июля 2015, 21:56

    С победой Краснодар и всех болельщиков! Принесли очки в копилку! 2-0 перед выездом хороший результат!

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    Рейтинг: +435

    Павлюченко 13 30 июля 2015, 21:54

    Уверенно, теперь можно спокойно ехать в гости! Капитан лучший, очень важный гол забил!

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    Рейтинг: +9416

    ufos73 30 июля 2015, 21:54

    Что тут, что у Рубина, комментаторы не дорабатывают За что хоть пеньку дали? Или так "за красивые глазки"? )))

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    Рейтинг: +435

    Павлюченко 13 30 июля 2015, 21:51

    Странберг руками машет, уже команды дает кому куда играть, видимо с характером парень!

    -2
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    Рейтинг: +160

    Игорь В 30 июля 2015, 21:44

    Этот заднеприводный Павлюченко13 на каждой ветке срет свое тупое мнение. Во даун

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    Рейтинг: +435

    Павлюченко 13 30 июля 2015, 21:42

    Лучше бы Петрова выпустил, а не Странберга... Не понимаю, почему Сергея в Краснодаре совсем не рассматривают на позицию в полузащиту...

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    Рейтинг: +3410

    mdu86 30 июля 2015, 21:37

    Админы забаньте пожалуйста этого неадекватного (серИт).

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    Рейтинг: +160

    Игорь В > mdu86 30 июля 2015, 21:40

    В натуре он придурок

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    Рейтинг: +3410

    mdu86 > Игорь В 30 июля 2015, 21:45

    Ударенный из-за угла пустым мешком по голове!

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    Рейтинг: -100

    серИт 30 июля 2015, 21:34

    чуток не забили

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    Рейтинг: +67

    Lenine 30 июля 2015, 21:34

    57' Краснодар (Краснодар) - 2:0 Павел Мамаев (7),с пенальти
    мамаев уверенно реализовал пенальти, разведя мяч и Муху по разным углам.
    56' Не собираются словаки раскрываться, показывая, что их устроит минимальное поражение, но такая тактика довольна опасна.
    55' Краснодар (Краснодар) - Павел Мамаев (7)
    Мамаев окроло центральной линии поля прыгнул в ноги Котуле.
    55' Проходит проникающая передача в штрафную Слована на ход Ари, который обыгрывает Муху, после чего голкипер сбивает бразильца. ПЕНАЛЬТИ!!!
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    Так и не понятно: Ари заработал пеналь, потом две минуты поиграли и решили пробить пеналь? =)

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