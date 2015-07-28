В допинг-пробе игрока сборной Бразилии выявлено запрещенное вещество

Хавбек сборной Бразилии и донецкого «Шахтера» Фред сдал положительную допинг-пробу на Кубке Америки. Сообщается, что у Фреда было выявленно мочегонное вещество гидрохлоротиазид, которое обычно употребляется при лечении сердечной недостаточности.
Проба Б будет открыта во вторник, 28 июля. Сообщение о запретном веществе, найденном в организме Фреда, подтвердили в Бразильской футбольной конфедерации, сообщает Globo.
Врач сборной Бразилии Родриго Ласмар также подтвердил информацию: «Мы ждем результатов пробы Б. Пока информация конфиденциальна. Вы узнаете об этом по итогам расследования».
Агент футболиста Александре Лима отказался комментировать информацию, пока не поступит подтверждение или опровержение: «Просто дайте нам дождаться завтрашнего дня. Мы можем сказать что-то конкретное только после пробы Б, любые комментарии сейчас будут лишними».
Отметим, что сам Фред сейчас находится с донецким «Шахтером» в Турции, где команде предстоит сыграть квалификационный матч Лиги чемпионов против «Фенербахче».
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Источник: Foxsports.com