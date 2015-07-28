Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • В допинг-пробе игрока сборной Бразилии выявлено запрещенное вещество

В допинг-пробе игрока сборной Бразилии выявлено запрещенное вещество

28 июля 2015, 06:14
5

Хавбек сборной Бразилии и донецкого «Шахтера» Фред сдал положительную допинг-пробу на Кубке Америки. Сообщается, что у Фреда было выявленно мочегонное вещество гидрохлоротиазид, которое обычно употребляется при лечении сердечной недостаточности.


Проба Б будет открыта во вторник, 28 июля. Сообщение о запретном веществе, найденном в организме Фреда, подтвердили в Бразильской футбольной конфедерации, сообщает Globo.

Врач сборной Бразилии Родриго Ласмар также подтвердил информацию: «Мы ждем результатов пробы Б. Пока информация конфиденциальна. Вы узнаете об этом по итогам расследования».

Агент футболиста Александре Лима отказался комментировать информацию, пока не поступит подтверждение или опровержение: «Просто дайте нам дождаться завтрашнего дня. Мы можем сказать что-то конкретное только после пробы Б, любые комментарии сейчас будут лишними».
Отметим, что сам Фред сейчас находится с донецким «Шахтером» в Турции, где команде предстоит сыграть квалификационный матч Лиги чемпионов против «Фенербахче».
«Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

Источник: Foxsports.com
Кубок Америки Бразилия Бразилия Фред
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
nahan
1438056752
Разберутся с анализами...
Ответить
Miha
1438057484
Лучше пока Фреда не выпускать на поле, а то потом еще техничку защищают☝️
Ответить
sir_Alex
1438059507
Попал Фред
Ответить
порт
1438060995
Мочегонные препараты под запретом?
Ответить
Главные новости
Новый клуб Заболотного, «Спартаку» отключили горячую воду, Сафонов может покинуть «ПСЖ» и другие новости
01:03
Араухо уходит из «Барсы» в топ-клуб АПЛ
00:41
1
Тренер «Спартака» рассказал о состоянии Жедсона
00:34
2
Известен главный кандидат «Спартака» на позицию вингера
Вчера, 23:45
4
Карседо описал Даку двумя словами
Вчера, 23:05
ФотоЭкс-тренер «Спартака» Слишкович нашел новую работу
Вчера, 22:47
83-летний Непомнящий сообщил об интеллектуальной деградации
Вчера, 22:31
2
Фото«Спартак» описал одним словом первую тренировку Даку
Вчера, 22:15
5
«Реал» определился с дальнейшими шагами на фоне срыва трансфера Родри
Вчера, 21:56
3
ВидеоДаку провел первую тренировку в «Спартаке»
Вчера, 21:17
5
Все новости
Все новости
Финалиссиму между Испанией и Аргентиной могут отложить на год: известна причина
2024.09.10 15:11
1
Галлас высказался о расистской кричалке аргентинцев
2024.07.26 20:23
Тренер «Челси» высказался о расистской кричалке Энцо Фернандеса
2024.07.24 13:42
Сестра президента Аргентины извинилась за высказывание вице-президента о кричалке игроков сборной
2024.07.19 14:37
4
Мак Аллистер высказался о ситуации с расистской кричалкой сборной Аргентины
2024.07.19 10:57
5
ФотоРейтинг сборных ФИФА после Евро и Кубка Америки
2024.07.18 12:20
4
Президент Аргентины уволил замминстра спорта, призвавшего Месси извиниться
2024.07.18 09:18
14
Девять игроков «Челси» отписались от Энцо Фернандеса в соцсетях
2024.07.17 22:29
8
Министр спорта Франции назвала жалким поведение игроков сборной Аргентины
2024.07.17 22:18
5
ФИФА проведет проверку из-за исполнения расистской кричалки игроками сборной Аргентины
2024.07.17 13:13
Сборная Мексики сменит тренера после неудачи на Кубке Америки
2024.07.17 12:40
Энцо извинился за расистскую кричалку в адрес сборной Франции
2024.07.17 09:49
4
Символическая сборная Кубка Америки по версии WhoScored
2024.07.16 16:16
1
Франция обратится в ФИФА из-за расистской кричалки игроков сборной Аргентины
2024.07.16 14:52
4
Месси прокомментировал победу в Кубке Америки
2024.07.16 12:24
Игроки Аргентины высмеяли сборную Франции на расовой почве
2024.07.15 21:34
11
ВидеоБезбилетные колумбийские фанаты пытались пробраться на стадион через вентиляцию
2024.07.15 10:46
2
Определен лучший бомбардир Кубка Америки
2024.07.15 10:13
1
Реакция «Краснодара» на поражение Кордобы и Кастаньо в финале Кубка Америки
2024.07.15 10:00
Назван лучший игрок Кубка Америки
2024.07.15 09:10
1
ФотоРаспухшая нога Месси после травмы в финале Кубка Америки и слезы Лео
2024.07.15 09:03
3
Ди Мария признан лучшим в последнем матче за Аргентину
2024.07.15 08:51
Кубок Америки. Аргентина в дополнительное время победила Колумбию и выиграла турнир, Месси получил травму
2024.07.15 07:15
Месси установил рекорд XXI века в финалах Кубка Америки
2024.07.15 05:19
Финал Кубка Америки Аргентина — Колумбия стартовал с 80-минутной задержкой из-за беспорядков
2024.07.15 04:51
В результате беспорядков перед финалом Кубка Америки есть пострадавшие и арестованные
2024.07.15 03:37
Финал Кубка Америки Аргентина — Колумбия отложен из-за беспорядков
2024.07.15 03:09
Месси сказал, чего ждет от Ди Марии в финале Кубка Америки
2024.07.14 21:44
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+