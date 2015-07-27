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«Крылья Советов» могут арендовать Базелюка

27 июля 2015, 17:53
8

Нападающий московского ЦСКА Константин Базелюк прибыл в расположение "Крыльев Советов" и принял участие в тренировке клуба. Ранее армейцы отдали 22-летнего игрока в аренду в "Кубань", однако в Краснодаре после прихода в команду Романа Павлюченко решили отказаться от услуг форварда.

"На данный момент не ясно, будет ли подписан контракт с игроком. Но уже сейчас могу сказать, что если футболист останется в "Крыльях Советов", то это будет, скорее всего, аренда", — сказал генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков.

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Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Крылья Советов ЦСКА Базелюк Константин
Комментарии (8)
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RIR68
1438009544
нужен ли он им с таким отношением к футболу?
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112910415
1438011023
горькая судьба
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LOpp
1438011526
Базелик уже отправил Торпедо в ФНЛ Крылья туда же захотели?
Ответить
eugen-han
1438011895
базелюк может усилить молодёжный состав крыльев,но зачем и для чего?-не понятно наверное никому.
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cska-62
1438013095
Константин! Франк Веркаутерен - отличный тренер! И у него можно себя реанимировать и заиграть, как раньше!
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zico2205
1438025789
Базелюка в Ростов !!! Бикеич сумеет из парня толкового напа сделать !!! В Ростове Костя заиграет !!! Это очень талантливый малый,проблемы у него только психологические- а в этом Бердыев разберется...
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eugen-han
1438106122
могут конечно,а могут и не взять.
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