«Крылья Советов» могут арендовать Базелюка

Нападающий московского ЦСКА Константин Базелюк прибыл в расположение "Крыльев Советов" и принял участие в тренировке клуба. Ранее армейцы отдали 22-летнего игрока в аренду в "Кубань", однако в Краснодаре после прихода в команду Романа Павлюченко решили отказаться от услуг форварда.

Виталий Шашков.



. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше! "На данный момент не ясно, будет ли подписан контракт с игроком. Но уже сейчас могу сказать, что если футболист останется в "Крыльях Советов", то это будет, скорее всего, аренда", — сказал генеральный директор "Крыльев Советов" "Бомбардир" тестирует новый дизайн . Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!