Жордан Айю: «Это непостижимо! Нельзя так менять правила игры»

Форвард "Лорьяна" Жордан Айю выразил возмущение поведением руководства клуба на переговорах с "Астон Виллой" о его трансфере.



"Это непостижимо! Сначала мне сказали, что я могу перейти в "Астон Виллу" за 12 миллионов евро. Но теперь они просят 10 миллионов в фунтах, а еще и два миллиона в виде бонусов. А это уже 17 миллионов евро. Какого черта!



Для меня с "Лорьяном" покончено. Они купили меня за пять миллионов евро, а теперь не дают уйти. Я уже еду в Бирмингем, и моего решения ничто не изменит. И моя семья тоже хочет перебраться в Англию.



Я не собираюсь возвращаться к тренировкам с "Лорьяном". Да, у меня есть контракт, но я провел хороший сезон, и они могли бы заработать на мне. Нельзя так менять правила игры! Сначала я могу уйти за одну сумму, но раз это "Астон Вилла", тогда я стою больше", – сказал Айю.