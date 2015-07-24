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    Виллаш-Боаш:«Наша задача в Лиге чемпионов – попасть в Лигу Европы»

    Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш рассказал о отношении к лимиту на легионеров. Португалец уверен, что лимит не поможет команде успешно выступить в еврокубках.

    «Не очень просто готовить команду, когда за неделю до старта нет ограничений, а потом они появляются. Лимит — это плохо, это худшее решение, и совершенно точно он никак не поможет «Зениту» с учетом наших амбиций в Европе. Сейчас все сложилось так, что наша задача в Лиге чемпионов — попасть в Лигу Европы, отобраться туда после группового этапа.
    Алексей Миллер выражает отношение к лимиту, исходя из своего опыта работы в футболе, я полагаюсь на свой опыт. Понятно, что у него больше сил, больше возможностей, но я буду продолжать стоять на своем. Лимит должен быть отменен, поскольку если его смогли принять за неделю, то и отменить его можно мгновенно.
    С ноября мы планировали новую компанию в Лиге чемпионов, у нас были цели и задачи, я убедил топ-игроков приехать сюда, а теперь с новыми ограничениями вынужден буду обращать внимание на других футболистов, на российских игроков, которые не всегда доступны и могут стоить дороже. Я уже много говорил о лимите и могу повторить, что лимит — это не лучшее решение, которое никому не поможет», - приводит слова Виллаша-Боаша официальный сайт «Зенита».
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    Источник: ФК «Зенит»

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    24.07.2015 12:19
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    Комментарии41
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      Рейтинг: +239

      Caesar555 24 июля 2015, 20:28

      Если реально не выйдут в плей офф, то отмазка уже есть.

      0
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      Рейтинг: +16

      Спартачело 24 июля 2015, 19:54

      Третье место в группе наметил,выше по ходу не могут!

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 24 июля 2015, 18:04

      По крайней мере честное определение возможностей.

      0
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      Рейтинг: +138

      Слуцкий 24 июля 2015, 17:04

      че париться с лимитом когда можно создать в Росси "кубок отечества"где будут играть все команды России как и в кубке России только вместо легионеров будут играть отечественные игроки то есть 11-0 и тогда можно будет и футбол отечественный для сборной развить и найти талантливых игроков !

      1
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      Рейтинг: +12

      Freddy_99 24 июля 2015, 17:00

      Никогда никому никакие лимиты не помогали... Да собственно и цель этого лимита явно не футбольная...

      2
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      Рейтинг: +238

      AlexanderP622 24 июля 2015, 16:46

      Виллаш-Боуш без Вас разберутся. Ваши пустые слова никому не интересны.

      0
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      Рейтинг: +144

      plusnindimon > AlexanderP622 24 июля 2015, 17:50

      ваши тоже

      2
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      Рейтинг: +1054

      Сергей Саныч 24 июля 2015, 16:18

      Буром прёт против генеральной линии государства.
      Плохо кончит.
      Нет,кончить-то кончит,но плохо.

      1
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      Рейтинг: +148

      Miha 24 июля 2015, 15:01

      По Зениту этот лимит ударил больше всех. У Питера были кое какие планы на эту ЛЧ при не плохом усилении, а теперь о Мутиньо и прочих можно забыть☝️

      2
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      Рейтинг: +56

      bloodhound 24 июля 2015, 14:53

      Прямо на "зенит-арене" золотыми буквами выгравировать надо))))
      золотые слова

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      Рейтинг: +653

      New_Look 24 июля 2015, 14:51

      что-то какие-то тухлые амбиции - третье место в группе. Раньше были полуфиналы ЛЧ всегда...

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      Рейтинг: +126

      vrossiinetfutbola > New_Look 24 июля 2015, 16:58

      тебе же всё разжевали! не все буквы понимаешь?)

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