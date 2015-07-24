Виллаш-Боаш:«Наша задача в Лиге чемпионов – попасть в Лигу Европы»

Если реально не выйдут в плей офф, то отмазка уже есть.
Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш рассказал о отношении к лимиту на легионеров. Португалец уверен, что лимит не поможет команде успешно выступить в еврокубках.
Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш рассказал о отношении к лимиту на легионеров. Португалец уверен, что лимит не поможет команде успешно выступить в еврокубках.
Если реально не выйдут в плей офф, то отмазка уже есть.
Третье место в группе наметил,выше по ходу не могут!
По крайней мере честное определение возможностей.
че париться с лимитом когда можно создать в Росси "кубок отечества"где будут играть все команды России как и в кубке России только вместо легионеров будут играть отечественные игроки то есть 11-0 и тогда можно будет и футбол отечественный для сборной развить и найти талантливых игроков !
Никогда никому никакие лимиты не помогали... Да собственно и цель этого лимита явно не футбольная...
Виллаш-Боуш без Вас разберутся. Ваши пустые слова никому не интересны.
ваши тоже
Буром прёт против генеральной линии государства.
Плохо кончит.
Нет,кончить-то кончит,но плохо.
По Зениту этот лимит ударил больше всех. У Питера были кое какие планы на эту ЛЧ при не плохом усилении, а теперь о Мутиньо и прочих можно забыть☝️
Прямо на "зенит-арене" золотыми буквами выгравировать надо))))
золотые слова