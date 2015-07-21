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    Фримпонг: «Мама хотела, чтобы я приехал домой»

    Полузащитник "Уфы" Эммануэль Фримпонг рассказал о реакции родственников на инцидент, произошедший с ним в гостевом матче первого тура чемпионата России со "Спартаком" (2:2). Ганец, поддавшись на провокацию фанатов "Спартака", показал неприличный жест трибунам и был удален с поля. Игроку грозит дисквалификация на два-четыре матча:

    "Ситуация очень плохая, и реакция моя была очень плохой, должен это признать. Сейчас я уже в порядке и надеюсь, что подобное никогда не повторится. Не важно, что вы белые, а я черный, страшно, что такое может происходить в 2015 году. Конечно, после игры я думал, что надо было расслабиться и не показывать палец, но… это сложно. Во время матча ты напряжен, зашкаливают эмоции. Конечно, я плохо отреагировал, и не первый, кто так сделал. Но и вы поймите, неприятно, знаете, когда тебя называют обезьяной, хотя ты обезьяной не являешься.
    Мама звонила. Они была очень обеспокоена тем, что произошло. Она хотела, чтобы я приехал домой. Звонили и с родины, потому что это известие успело облететь весь мир. Но я уже не хочу об этом думать. Совсем не хочу", - приводит слова Фримпонга источник.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    21.07.2015 12:06
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +283

      nahan 21 июля 2015, 18:22

      Спровоцировали и он просто поддался...

      0
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      Рейтинг: +2866

      фанат джигурды 21 июля 2015, 17:21

      ну это уже все границы переходит!!!
      играть не умею- дай пропиарюсь.
      этими слезами он показывает себя, не как взрослого профессионала

      -1
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      Рейтинг: +18

      RAPer 21 июля 2015, 16:58

      Терпила

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +12

      Бекиич 21 июля 2015, 16:04

      Фримпонг как ты не поймешь ты играешь в самом отстойном чемпионате, уезжай на.рен отсюда!!!!!!!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +365

      n272nm 21 июля 2015, 14:53

      Фримпонг, давай досиданья :)))))) И потом, раз мама хочет, то какие могут быть вопросы?! На.уй из России!!!

      -2
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      Рейтинг: +5873

      maygli 21 июля 2015, 14:18

      Просто не воспитанность, как одних, так и других.

      -1
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      Рейтинг: +418

      Masimobelini 21 июля 2015, 14:06

      Интересно,а у них в Гане дети друг друга не дразнили?

      0
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      Рейтинг: +2782

      LOpp 21 июля 2015, 14:02

      раздули же тему. малейшие намек на расизм и сразу же раздувают в скандал.

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      Рейтинг: +418

      Masimobelini > LOpp 21 июля 2015, 14:05

      Как раз наоборот. На лицо спущенная сверху команда,всё спустить на тормоза

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      Рейтинг: +33

      beloff 21 июля 2015, 13:29

      Пускай сбренчат в адрес русского на балалайке. Обидемся мы? Не думаю

      -1
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      Рейтинг: +148

      Miha 21 июля 2015, 13:17

      Ой да задрали уже с этим расизмом!
      Расизм был есть и будет, так же как войны, нищета и болезни☝️
      Так же удивляет то, что черные считают себя каким то уязвимым меньшинством, как геи, которых якобы постоянно оскорбляют.
      У черных уже давным-давно такие же права как у белых, не зря же они столько их добивались. Черные постоянно в каждом оскорблении сами ищут расистские подтексты, это неоднократно высмеивается чуть ли не в каждой комедии про негров. Так что считаю эти обиды слабостью чернокожих из за которых в Мире и существуют расисты. Если не обращать на это внимание, это станет ни кому не интересно☝️

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