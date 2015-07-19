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  • Бартомеу: «Если Луис Энрике попросит Погба, то мы изучим вероятность такого подписания»

Бартомеу: «Если Луис Энрике попросит Погба, то мы изучим вероятность такого подписания»

19 июля 2015, 18:56
34

Вчера Хосеп Бартомеу выиграл президентские выборы у Жоана Лапорта, который едва ли не гарантировал, что в случае своей победы подпишет хавбека "Ювентуса" Поля Погба.
Глава "Барселоны" не гарантирует трансфер французского игрока, но готов над этим подумать.
"Если наставник Луис Энрике попросит Погба, то мы изучим вероятность такого подписания. В целом, сейчас можно говорить, что у нас готов состав на новый сезон. Но если тренер попросит усиление, то возможности для этого открыты", - сказал Бартомеу.
Этим летом клуб оформил сделки по Алейше Видалю и Арде Турану, но помочь команде они смогут лишь с января.
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Источник: Football
Испания. Примера Испания Барселона Туран Арда Погба Поль Видаль Алейш Бартомеу Жозеп
Комментарии (34)
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Hезнакомец
1437324639
Блин, что они в нем нашли?! Так по мне Вератти наиболее подходить к Барсе.
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Barcelona_Rostov
1437325097
Лучше бы Луис Энрике не попросил....Погба не особо нужен...
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Lionel Messi-10
1437329163
надеюсь Энрике не захочет подписать Погба.
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mamrik-09
1437331059
Дв ну зачем
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Apsny
1437331520
Больше о его сумме говорят нежели о том чего он добился.
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Jeck Denielse
1437332300
Хосеп Бартомеу: \"Если наставник Луис Энрике попросит Погба, то мы изучим вероятность такого подписания.\" \"Но если его попросит Месси,Погба будет в клубе через 15 минут\"
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caravanbashi
1437335416
Ба вам, а не Погба))
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TheDDS
1437337153
Про это будем к следующему лету думать
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alessios1990
1437367561
Барселоне больше подошел бы Илкай Гюндоган) Фишка в том, что, если каталонский суперклуб заплатит за Поля огромные деньги, то не факт, что он еще заиграет у них. И тогда это будет самый провальный трансфер Барсы за долгое время!
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RUSTY8
1437370039
да никого не надо подписывать состав укомплектован следующие трансферы будут только во вред
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