Бартомеу: «Если Луис Энрике попросит Погба, то мы изучим вероятность такого подписания»

Вчера Хосеп Бартомеу выиграл президентские выборы у Жоана Лапорта, который едва ли не гарантировал, что в случае своей победы подпишет хавбека "Ювентуса" Поля Погба.

Глава "Барселоны" не гарантирует трансфер французского игрока, но готов над этим подумать.

"Если наставник Луис Энрике попросит Погба, то мы изучим вероятность такого подписания. В целом, сейчас можно говорить, что у нас готов состав на новый сезон. Но если тренер попросит усиление, то возможности для этого открыты", - сказал Бартомеу.

Этим летом клуб оформил сделки по Алейше Видалю и Арде Турану, но помочь команде они смогут лишь с января.