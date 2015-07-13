Сочинский "Фишт" к ЧМ-2018 реконструируется по графику

Министр строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Краснодарского края Валерий Жуков заверил, что реконструкция сочинского стадиона "Фишт" к Чемпионату мира - 2018 идет без задержек.



"Никаких отставаний от графика нет. До конца июля государственная экспертиза примет проект стадиона", - сказал чиновник.



Вместимость новой арены составит 40000 человек.



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