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    Сочинский "Фишт" к ЧМ-2018 реконструируется по графику

    Министр строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Краснодарского края Валерий Жуков заверил, что реконструкция сочинского стадиона "Фишт" к Чемпионату мира - 2018 идет без задержек.

    "Никаких отставаний от графика нет. До конца июля государственная экспертиза примет проект стадиона", - сказал чиновник.

    Вместимость новой арены составит 40000 человек.

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    Источник: ТАСС

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    13.07.2015 12:14
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +30

      Mesrop Mashtoc 13 июля 2015, 17:28

      mat73
      Был, точней с трудом выживал. И вот неделю назад прекратил своё существование.

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      Рейтинг: +9

      qisi76 13 июля 2015, 14:57

      Привет. Нашел классный сайт с договорняками, взял у них 6 матчей и 6 прошло. За приглашенного дают скидку. Если будете брать скажите что от Globalkapper, буду благодарен. M / a / t / c / h / i / n / s / i / d / e . c / o /m . (убрать " / " ) (Пробные матчи)

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      Рейтинг: +109

      Fan of FC Barcelona 13 июля 2015, 13:49

      Это хорошо.

      0
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      Рейтинг: +67

      Evgenii333 13 июля 2015, 13:47

      это радует

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      Рейтинг: +541

      musa_terek 13 июля 2015, 13:30

      "Никаких отставаний от графика нет. До конца июля государственная экспертиза примет проект стадиона", - сказал чиновник.

      Офигенно, то есть еще НИФИГА не сделано, не утвержден даже проект, и это называется "реконструируется по графику"?

      Отличный график!

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      Рейтинг: +503

      Luter Red 13 июля 2015, 13:11

      Все под контролем., не волнуйтесь...

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      Рейтинг: +45

      Carol 13 июля 2015, 13:09

      Здорово !!!

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      Рейтинг: +63

      Pleafant 13 июля 2015, 12:52

      Как это по нашему,вгрохать миллиарды в строительство стадиона однодневки,потом ещё в рекострукцию,а после ЧМ за ненадобностью в демонтаж.

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      Рейтинг: +208

      Хосеп Гварделидзе 13 июля 2015, 12:42

      А если ливень пойдет, опять всё затопит?
      Будет стадион-полная чаша_))

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      Рейтинг: +631

      mat73 13 июля 2015, 12:27

      Пора Сочинскую Жемчужину возрождать и поднимать!

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      Рейтинг: +17

      Juve-Nedved > mat73 13 июля 2015, 14:08

      Ага, чтобы потом опять расформировать. Уж лучше пусть недавно созданный ФК Сочи там играет.

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      Рейтинг: +631

      mat73 > Juve-Nedved 13 июля 2015, 15:22

      А чё, есть такой? И где он играет? На любительском областном уровне, или во втором хотя бы дивизионе?
      Но согласись, название ЖЕМЧУЖИНА звучало!

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      Рейтинг: +30

      Mesrop Mashtoc > Juve-Nedved 13 июля 2015, 17:24

      Juve-Nedved

      Фк Сочи прекратил своё существование неделю назад....За инфой следите.

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