Сочинский "Фишт" к ЧМ-2018 реконструируется по графику

mat73
Был, точней с трудом выживал. И вот неделю назад прекратил своё существование.
Министр строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Краснодарского края Валерий Жуков заверил, что реконструкция сочинского стадиона "Фишт" к Чемпионату мира - 2018 идет без задержек.
"Никаких отставаний от графика нет. До конца июля государственная экспертиза примет проект стадиона", - сказал чиновник.
Вместимость новой арены составит 40000 человек.
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