Сочинский «Фишт» к ЧМ-2018 реконструируется по графику

Министр строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Краснодарского края Валерий Жуков заверил, что реконструкция сочинского стадиона «Фишт» к Чемпионату мира – 2018 идет без задержек.



«Никаких отставаний от графика нет. До конца июля государственная экспертиза примет проект стадиона», – сказал чиновник.



Вместимость новой арены составит 40000 человек.



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