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    Сочинский «Фишт» к ЧМ-2018 реконструируется по графику

    Министр строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Краснодарского края Валерий Жуков заверил, что реконструкция сочинского стадиона «Фишт» к Чемпионату мира – 2018 идет без задержек.

    «Никаких отставаний от графика нет. До конца июля государственная экспертиза примет проект стадиона», – сказал чиновник.

    Вместимость новой арены составит 40000 человек.

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    Источник: ТАСС

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    13.07.2015 12:14
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    Комментарии (21)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Хосеп Гварделидзе
    1436780553
    А если ливень пойдет, опять всё затопит? Будет стадион-полная чаша_))
    Ответить
    Pleafant
    1436781156
    Как это по нашему,вгрохать миллиарды в строительство стадиона однодневки,потом ещё в рекострукцию,а после ЧМ за ненадобностью в демонтаж.
    Ответить
    Carol
    1436782159
    Здорово !!!
    Ответить
    Luter Red
    1436782306
    Все под контролем., не волнуйтесь...
    Ответить
    musa_terek
    1436783454
    \"Никаких отставаний от графика нет. До конца июля государственная экспертиза примет проект стадиона\", - сказал чиновник. Офигенно, то есть еще НИФИГА не сделано, не утвержден даже проект, и это называется \"реконструируется по графику\"? Отличный график!
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    Evgenii333
    1436784430
    это радует
    Ответить
    Fan of FC Barcelona
    1436784577
    Это хорошо.
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    qisi76
    1436788628
    Привет. Нашел классный сайт с договорняками, взял у них 6 матчей и 6 прошло. За приглашенного дают скидку. Если будете брать скажите что от Globalkapper, буду благодарен. M / a / t / c / h / i / n / s / i / d / e . c / o /m . (убрать \" / \" ) (Пробные матчи)
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    Mesrop Mashtoc
    1436797692
    mat73 Был, точней с трудом выживал. И вот неделю назад прекратил своё существование.
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    ologreds
    1694997621
    numo435552
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