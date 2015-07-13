Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    На Золотом кубке КОНКАКАФ Мексика в большинстве не сумела переиграть Гватемалу

    На проходящем в США и Канаде Золотом кубке КОНКАКАФ завершились матчи второго тура группового этапа. В группе С сборная Тринидада и Тобаго благодаря точным ударам Шелдона Бато и Андре Буко в первом тайме со счетом 2:0 обыграла кубинцев, а мексиканцы, несмотря на удаление Хосе Контрераса на 76-й минуте, не сумели распечатать ворота сборной Гватемалы, завершив встречу со счетом 0:0.

    Таким образом, перед заключительным туром турнирную таблицу группы с шестью очками возглавляет сборная Тринидада и Тобаго, в активе мексиканцев 4 очка, 1 очко набрала команда из Гватемалы, а кубинцы оба своих матча проиграли.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.07.2015 06:42
    Рекомендуем
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +138

      Espana-Deutschland 14 июля 2015, 16:47

      Слабовато для Эль Три.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 13 июля 2015, 22:03

      Распижонились самбреро...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 13 июля 2015, 10:22

      Мексиканцы не впечатляют

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +58

      129 > sir_Alex 13 июля 2015, 17:26

      как и коста-риканцы..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +223

      DXTK 13 июля 2015, 09:33

      Видимо весь свой Запал Сб Мексика оставила во встрече с Кубой. Мы помним этот памятный разгром не утешительный для соперника, а в этом матче соперник оказался крепкип орешком, который не смогли раскусить Мексиканцы. Гватемала сыграла через чур хорошо, хотя тут наверное больше подходит слово везение, а без него в футболе никуда. Самое важное, что Гватемала в меньшенстве не пропустила и не проиграла матч.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +42

      alboro 13 июля 2015, 08:43

      сенсация

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 13 июля 2015, 08:25

      Не ожидал.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +91

      mihon_87 13 июля 2015, 08:24

      ок

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +631

      mat73 13 июля 2015, 08:04

      Договорняк))) Все равно Мексика Чемпион!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +121

      dokom 13 июля 2015, 07:56

      А коэффициент был 1.1

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +114

      ФорвардЪ > dokom 13 июля 2015, 14:36

      13/07 04:00 Гватемала 0 - 0 Мексика ничья коэфф.11.00 ставка 175 выигрыш 1925

      это я так, похвалиться)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 13 июля 2015, 07:43

      Гватемале это не поможет.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11