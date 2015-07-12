Эдуардо: «Возможность вернуться в любимую команду выпадает раз в жизни»

Хорватский нападающий «Шахтера» Эдуардо прокомментировал свое возвращение в стан украинской команды. Эдуардо перешел в клуб на правах свободного агента.
«Возможность вернуться в команду, которая навсегда в твоем сердце, выпадает раз в жизни. Я бесконечно счастлив! Я очень этого хотел, и сейчас у меня такое ощущение, будто камень свалился с плеч. Все разрешилось именно так, как я мечтал», – рассказал футболист.
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«Возможность вернуться в команду, которая навсегда в твоем сердце, выпадает раз в жизни. Я бесконечно счастлив! Я очень этого хотел, и сейчас у меня такое ощущение, будто камень свалился с плеч. Все разрешилось именно так, как я мечтал», – рассказал футболист.
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.
Источник: ФК «Шахтер»