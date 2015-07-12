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Эдуардо вернулся в «Шахтер»

12 июля 2015, 08:38
25

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» и бразильского «Фламенго» Эдуардо возвращается в «Шахтер» в качестве свободного агента. Хорват бразильского происхождения прибыл в Киев и уже дал первое интервью клубному сайту.

Ранее форвард защищал цвета донецкой команды с 2010 по 2014 годы. Главный тренер «Шахтера» Мирча Луческу надеется, что Эдуардо сможет заменить на позиции форварда перешедшего в «Милан» Луиса Адриано.

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Источник: ФК «Шахтер»
Украина. Премьер-Лига Украина Шахтер Арсенал Фламенго Адриано Луис Эдуардо
Комментарии (25)
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Аvi-8
1436680012
Правильное решение его вернуть, учитывая нынешние обстоятельства Шахтера. Предвкушаю срач, данная тема - благодать для тупоголовых троллей )
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Leicester City
1436680178
Здравствуйте,проводится опрос-\"самые неадекватные болельщики клубов \".Напишите ник неадеквата рядом с клубом. РЕАЛ-бундесим БАРСЕЛОНА- лионель месси 10 БАВАРИЯ-доктор ахад МЮ-бестолочь , мастер футбол ,виталик за муму ЧЕЛСИ-роис ЛИВЕРПУЛЬ- нет информации ЮВЕНТУС- скудетто МИЛАН- валерон МС-все болельщики АРСЕНАЛ-нннб 1999 ТОТТЭНХЕМ-маноло АТЛЕТИКО- симеоне ИНТЕР- принтер ВАЛЕНСИЯ-отстой ЛАЦИО-кермет
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Mr Siberian
1436680400
Наивный Мирча и его команда.
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Карпати1963
1436681657
Ясно
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phantom-k
1436687424
талантливейший игрок, но та жесточайшая травма испортила ему карьеру.
Ответить
Z v e r o b o y
1436692779
хорошо
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nahan
1436759574
Шахтеру на подмогу.
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