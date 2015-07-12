Эдуардо вернулся в «Шахтер»

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» и бразильского «Фламенго» Эдуардо возвращается в «Шахтер» в качестве свободного агента. Хорват бразильского происхождения прибыл в Киев и уже дал первое интервью клубному сайту.

Ранее форвард защищал цвета донецкой команды с 2010 по 2014 годы. Главный тренер «Шахтера» Мирча Луческу надеется, что Эдуардо сможет заменить на позиции форварда перешедшего в «Милан» Луиса Адриано.