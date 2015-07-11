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"Фенербахче" пополнилось игроком "Сан-Пауло"

11 июля 2015, 00:47
6

Турецкий "Фенербахче" на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с бразильским полузащитником "Сан-Пауло" Жозефом Соузой. О сроке и деталях контракта не сообщается.
С 2014 года футболист выступал за "Сан-Паулу", из которого трижды призывался под знамена национальной сборной Бразилии на товарищеские матчи.26-летний Соуза ранее уже пробовал себя в Европе, однако не сумел закрепиться в "Порту".

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Источник: ФК «Фенербахче»
Турция. Суперлига Фенербахче Сан-Паулу Соуза
Комментарии (6)
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Selim Yavuz
1436566411
Удачи ему в Фенербахче...
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dante_voorhees
1436566456
супер, нужен еще трансфер
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kanuni
1436580075
Фенер сильно усиляется,чемпионство Галатасарая помогло им уйти в отрыв,а это не дает покоя.Удачи \"канарейкам\",всей душой и сердцем за вас.
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Selim Yavuz
1436587055
не \"пополнилось\",а пополнился
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ст_прапорщик
1436591626
Фенеру удачи в следующем сезоне! И Сарай нагнуть в Дерби, очень эмоциональный матч
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Твоя Мама
1436773834
скоро турки обгонят нас в рейтинге, уверяю Фенербахче, Галатасарай и Бешикташ - это сила
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