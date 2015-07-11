"Фенербахче" пополнилось игроком "Сан-Пауло"

Турецкий "Фенербахче" на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с бразильским полузащитником "Сан-Пауло" Жозефом Соузой. О сроке и деталях контракта не сообщается.





Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: С 2014 года футболист выступал за "Сан-Паулу", из которого трижды призывался под знамена национальной сборной Бразилии на товарищеские матчи.26-летний Соуза ранее уже пробовал себя в Европе, однако не сумел закрепиться в "Порту".! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.