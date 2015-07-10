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    Тетрадзе: "В гонке бомбардиров я бы поставил на Кокорина"

    Бывший футболист сборной России, экс-тренер некоторых российских клубов Омари Тетрадзе предположил, что лучшим бомбардиром предстоящего сезона российской Премьер-Лиги станет нападающий "Динамо" Александр Кокорин.

    "Сейчас очень сложно ответить на этот вопрос. Так, в прошлом чемпионате я ожидал большего от нападающего московского "Динамо" Александра Кокорина. Надеюсь, он серьёзный парень - сделает выводы. Так что я бы поставил на Кокорина", - цитирует тренера Sportbox.
    Кокорин выступает за "Динамо" с 2008 года. В прошлом сезоне форвард провел в РФПЛ 27 матчей, в которых забил восемь мячей и сделал четыре голевые передачи.

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    Источник: Sportbox.ru

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    10.07.2015 00:52
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    Комментарии81
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      Рейтинг: +95

      RMUKMU 10 июля 2015, 23:32

      Я ставлю на Зе Луиша.

      0
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      Рейтинг: +27

      mensk 10 июля 2015, 15:44

      Такой дешевый пиар перед началом чемпионата.

      0
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      Рейтинг: +28

      trouble 10 июля 2015, 12:46

      Наркоман. Кержаков станет лучшим и покажет рыжему клоуну как он ошибался.

      0
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      Рейтинг: +65

      chichipuh 10 июля 2015, 11:24

      Совсем Тетрадзе денег не жалко.... Нашел на кого поставить. Если только Кокорин снова в Анжи свинтит, там со Шпалычем будет шанс хоть штук 5-7 закатить.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +135

      Felipe Rivera 10 июля 2015, 11:06

      Не знал, что Халк идет замуж за Кокорина и берет его фамилию. Других вариантов для того, чтобы человек с фамилией "Кокорин" выиграл гонку бомбардиров, я не вижу.

      2
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      Рейтинг: +2782

      LOpp 10 июля 2015, 10:23

      скорей всего лучшим бомбардиром будет иностранец. со времен Павлюченко у нас нет качественных напов, одни клоуны.

      1
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      Рейтинг: +183

      tamerlan71 10 июля 2015, 10:21

      Среди россиян лучшим бомбардиром скорее станет Портнягин.

      0
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      Рейтинг: +208

      Хосеп Гварделидзе 10 июля 2015, 10:17

      Зе Луиш или Смолов.

      0
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      Рейтинг: +624

      Ministri Krasnodar 10 июля 2015, 10:07

      Я давно в него не верю. Испортили его деньгами.

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      Рейтинг: +316

      Fred Devil 10 июля 2015, 09:32

      Мне интересно, как себя Зе Луиш в Спартаке проявит? Даже в противостоянии Кокорин - Зе Луиш, я на чёрного поставил бы. Забьёт больше, чем Кокоша..))

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