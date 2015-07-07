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    Дармиан близок к переходу в "Манчестер Юнайтед"

    Защитник "Торино" Маттео Дармиан в шаге от перехода в "Манчестер Юнайтед". Англичане согласились с условиями итальянского клуба и готовы заплатить за игрока 20 млн. евро компенсации, при этом сам Дармиан подпишет с клубом четырехлетний контракт условия которого уже согласованы. Ранее сообщалось, что туринцы отвергли предложение "МЮ" продать своего своего футболиста за 12 млн евро.

    В прошлом сезоне Дармиан принял участие в 33 матчах Серии А, в которых 28 раз выходил в стартовом составе и отметился двумя результативными ударами.

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    Источник: Skysports

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    07.07.2015 11:45
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    Комментарии135
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      Рейтинг: +95

      RMUKMU 7 июля 2015, 23:24

      Кроме Дармиана, хотелось бы Рохо обменять на Отаменди.

      0
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      Рейтинг: +577

      Виталик ManUtd Rus 7 июля 2015, 18:33

      Ливерные защеканы сутками дежурят на соккере )))

      3
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      Рейтинг: +708

      Red_team 7 июля 2015, 18:09

      Запакуйте! Не особо видел его игру, но игрок неплохой говорят, на правом краю обороны один двужильный Валя пылит

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +488

      Чакир - UTD 7 июля 2015, 18:09

      Надеюсь что заиграет.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +421

      Сливки общества 7 июля 2015, 18:02

      Бавария, значит, на него забила и к активным действиям не перешла... Ну-ну.

      0
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      Рейтинг: +178

      diego19 > Сливки общества 7 июля 2015, 18:26

      у вас есть острая необходимость в нем?

      0
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      Рейтинг: +421

      Сливки общества > diego19 7 июля 2015, 19:14

      Если Лам будет на фланге защиты, то нет, а если опять Пеп его в опорную зону засунет, то Дармиан не помешал бы. Бернат не тянет.

      0
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      Рейтинг: +487

      Катя_МЮ 7 июля 2015, 17:46

      Надо брать!

      1
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      Рейтинг: +36

      paztiff 7 июля 2015, 17:29

      Sky Italia сообщает, что «Юнайтед» уже согласовал условия личного контракта с игроком, а вчера вечером произошел прорыв и в переговорах с туринским клубом. По данным британского телеканала Sky Sports 20-кратные чемпионы Англии заплатят за итальянца 12,7 миллионов фунтов (18 миллионов евро).

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      Рейтинг: +577

      Виталик ManUtd Rus 7 июля 2015, 17:22

      Скай спортс скатился в последнее время к желтому уровню . Так что смысла нет верить . Кто такой Дармиан вообще не знаю , только лишь слышал что он в сборную страны вызывается . Если Ван Гаал его выбрал , остается только с уважением отнестись к этому . Время покажет .

      0
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      Рейтинг: +541

      Brendan Rodgers 7 июля 2015, 16:39

      Клайн моложе,Клайн опытнее в АПЛ,а у этого еще куча времени на адаптацию уйдет;)
      Так,что разницы ЗП размеров в 15 тысяч ничего не решает,особенно после Джонсона с его 120:)

      1
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      Рейтинг: +91

      mr ReDeviL > Brendan Rodgers 7 июля 2015, 16:47

      Клайна действительно упустили... Вас можно с ним поздравить)
      Ну а кто как себя проявит посмотрим уже в грядущем сезоне. Хотя Дармиан даже пока не в МЮ..

      3
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      Рейтинг: +692

      teknoo > Brendan Rodgers 7 июля 2015, 16:48

      Ух, на целый год моложе ;)

      Его опыт в АПЛ не помог ему особо в прошлом сезоне - Антонио Валенсия, отыгравший в МЮ сезон на позиции ПЗ, превзошел Натаниеля по всем ключевым показателям крайнего защитника.

      3
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      Рейтинг: +541

      Brendan Rodgers > teknoo 7 июля 2015, 16:52

      Мммм я видел эти показатели:)))))))))


      http://i072.[ссылки запрещены, читайте правила]1506/1b/3425bce2fd7e. jpg

      Вот конкретные цифры по обороне;)Чем он лучше?:)

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      Рейтинг: +541

      Brendan Rodgers > teknoo 7 июля 2015, 17:02

      Ты пропал куда-то?:)

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      Рейтинг: +692

      teknoo > Brendan Rodgers 7 июля 2015, 17:31

      Ты ссылку-то свою видишь, чудо-постер?

      0
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      Рейтинг: +541

      Brendan Rodgers > teknoo 7 июля 2015, 17:50

      я вижу и у меня она нормальная


      http:// i072.[ссылки запрещены, читайте правила]1506/1b/ 3425bce2fd7e. jpg

      проблемы уберешь

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      Рейтинг: +692

      teknoo > Brendan Rodgers 7 июля 2015, 17:58

      http:// i072.[ссылки запрещены, читайте правила]1506/1b/ 3425bce2fd7e. jpg

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      Рейтинг: +541

      Brendan Rodgers > teknoo 7 июля 2015, 18:08

      Не знаю Фред,у меня нормально показывает.

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      Рейтинг: +692

      teknoo 7 июля 2015, 16:30

      С состоявшимися итальянскими защитниками сложно прогадать - обычно эти ребята стоят каждого затраченного пенни. Если перейдёт в МЮ, то будет классно.

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