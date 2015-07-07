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Дармиан близок к переходу в "Манчестер Юнайтед"

7 июля 2015, 11:45
135

Защитник "Торино" Маттео Дармиан в шаге от перехода в "Манчестер Юнайтед". Англичане согласились с условиями итальянского клуба и готовы заплатить за игрока 20 млн. евро компенсации, при этом сам Дармиан подпишет с клубом четырехлетний контракт условия которого уже согласованы. Ранее сообщалось, что туринцы отвергли предложение "МЮ" продать своего своего футболиста за 12 млн евро.

В прошлом сезоне Дармиан принял участие в 33 матчах Серии А, в которых 28 раз выходил в стартовом составе и отметился двумя результативными ударами.

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Источник: Skysports
Англия. Премьер-лига Англия Манчестер Юнайтед Торино Дармиан Маттео
Комментарии (135)
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Brendan Rodgers
1436259330
Ну вот и Рамос с Хуммельсом и Отаменди:)))
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Amanreca
1436259693
Бедный дормиан,не знает куда едит:) Откройте ему глаза кто нибудь:(
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Amanreca
1436259931
Этот Итальянец как раз таки их уровень:( Но пожалуй это утка,на понижение он вряд ли захочет:)
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Leicester City
1436260107
всякие дармианы уже переходят середняк
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turbo90
1436260258
новость не успела появиться,а колбасный цех уже дежурит,с подгоревшими пуканами)
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Это_же_Энфилд
1436260815
Тупое скамье ещё чё то про Клайна шипело, мол он середняк и если муму захочет любого топа подпишет) ага подпишет плляя ахахаха, подпишет середняка Дарбилана с нищего Торино. Его любой бегунок АПЛ будет иметь во все щели, да ещё 20 млн, опять разводят денежных л*хов, но сейчас скамьё будет кричать что это топарь, но мы то знаем что они зомбированные далллбаёбы).
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БарсаДав
1436264077
Основной игрок сборной Италии, туда абы кого не берут. Это вам не Клайны с годовым контрактом за 18 млн евро.
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fantazior
1436267063
С валенсией на этой позиции укатали колбасу трижды в прошедшем сезоне. Что же будет с лузерпулем когда на бровке в защите будет какой-никакой защитник, а не вингер?
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champions 20
1436269641
Главные ВРОТатуи трансопедопуля amanreca и это же Энфилд уже долгие годы веселят народ...Спасибо что вы есть, без вас упы.рей не было бы так весело на сайте. А так же вырожаю особую благодарность верным ЛГБТпулю Ливерпулю 2005 и стивусику.
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просто сашка
1436270524
скаузеры язвят как обычно) ну а что остается раз в 7 лет вышли в лч посмотрели как там лудогорцы их повозили и все сказали хватит, про 25 лет без побед уже и вспоминать не охото, они не реагируют, все в порядке вещей ливерпуль - без чемпионств уже давно стало закономерностью, провожа единствееное свтлое пятно в виде стива о боже 1-6 прощальный матч легенды, зато фанаты этого СУПЕР КЛУБА ГРАНДА утверждают какое м дно и каких плохих игроков покупает))) сами скупат шлак по всему миру, ну ладно бог с ними, но вот эти утверждения, что мы будем возить найтед, настолько смешны что даже всерьез не восприниматся, БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ МОЙЕСА!!! этот сезон наглядно все показал, у кого из топ 4 выиграл ливерпуль? у сити 1 матч тз 8 возможных и все как бы, это о чем то да говорит...
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