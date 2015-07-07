Дармиан близок к переходу в "Манчестер Юнайтед"

Защитник "Торино" Маттео Дармиан в шаге от перехода в "Манчестер Юнайтед". Англичане согласились с условиями итальянского клуба и готовы заплатить за игрока 20 млн. евро компенсации, при этом сам Дармиан подпишет с клубом четырехлетний контракт условия которого уже согласованы. Ранее сообщалось, что туринцы отвергли предложение "МЮ" продать своего своего футболиста за 12 млн евро.
В прошлом сезоне Дармиан принял участие в 33 матчах Серии А, в которых 28 раз выходил в стартовом составе и отметился двумя результативными ударами.
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Источник: Skysports